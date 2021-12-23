學校没健身房？女大生宿舍練4年成這樣 網驚：這床超好
天下無難事，只怕有心人！影音平台bilibili上一則關於體育健康的影片爆紅，講述在沒有健身房的大學裡，女大學生在宿舍房間，靠著上舖欄杆狂練4年，也能練出6塊腹肌，床的品質驚呆眾人。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-23 15:13:36
據了解，影片中是中國浙江寧波大學的女生宿舍，女主角是曾就讀該所大學的馮麗，當其他女生都在追求白瘦美，她卻整晚在宿舍「拉單槓」，練出一身肌肉線條，連男網友看了都心服口服說：「男孩子出門在外，一定要找個能保護自己的女朋友。」
影片中只見女大生利用上舖欄杆搭配簡單的健身道具，一口氣連做好幾個引體向上，連一般女生做不來的屈膝引體，對她來說也像一塊小蛋糕，甚至還有讓人掉下巴的單手引體向上，女大生還故意搞笑，一邊單手引體、另一手假裝看書喝水。
短短4分鐘影片超過309萬人次觀看，一度登上bilibili全站排行榜第17名，底下湧入網友熱烈討論：「只想讚嘆一下這床品質真好」、「鄰家有女初長成，力拔山兮氣蓋世」、「我差的是器材嗎？我差的是毅力。」另有其他網友分享自己用床沿欄杆健身的經驗，同樣是在宿舍房間做了半個月的引體向上，結果把床沿掰斷了，賠了不少錢，從此再也不敢。