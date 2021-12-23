花椰菜「菜蟲一堆」怎洗才有效？婆媽揭1神招：保證乾淨
「花椰菜」不僅是常見的蔬菜之一，也是許多人家中的家常菜，不過花椰菜菜蟲多，很難清洗乾淨，造成婆媽們很大的困擾；對此，就有網友好奇「到底該怎麼有效把菜蟲洗掉」，貼文一出，也有網友分享超神1招，直呼「保證乾淨」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 15:03:32
該名網友在臉書社團《家常菜》發文，表示花椰菜很好吃，但是無論是洗它、泡它，還是川燙它，都還是可以看到花椰菜上面的菜蟲，「有人可以分享方法清掉蟲嗎？小朋友也愛吃，吃到蟲會崩潰，懇求有更好的方法，感謝」。
貼文一出，掀起熱議，「我也想知道！我每次都挑超級久，有蟲的地方就切掉（應該會被罵浪費）」、「抓到蟲有種喜悦感，綠綠的小小的」、「我都一朵再分開檢查，用水沖洗」、「我都直接買冷凍蔬菜煮」、「我都ㄧ朵ㄧ朵挑」、「該洗都洗了，到最後就是眼不見為淨，補充蛋白質了」。
其中，也有婆媽分享「1神招」，「青花椰菜切朵後泡水，加一勺鹽和大勺麵粉去污洗凈，然後用小刀逐朵去皮檢查，最後下鍋燙熟或煮熟，保證乾凈」、「一朵一朵邊沖水邊檢查，再用水+鹽浸泡，收獲很好，蟲兒大小隻都有，燒一鍋熱水川燙花椰菜，會再發現小隻蟲」、「加鹽加麵粉，泡一下，再沖洗乾淨」、「用食用級小蘇打粉泡一下，蟲跟一些雜質就會浮上來了！」。（編輯：郭佩蓉）