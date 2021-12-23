雞排妹爲蕾神發聲遭酸爆！網列「黑掉3事蹟」：都是她
王力宏與李靚蕾毀滅式離婚事件越演越烈，各界至今仍睜大眼睛觀察後續，許多名人紛紛針對此事發表感想。王力宏曾於19日晚間發表聲明，內容提及前妻兒時用過的日文名「西春美智子」，大挖女方幼年傷痛，雞排妹鄭家純就此事批評，沒想到反遭眾人攻擊，就有網友好奇為何雞排妹名聲變差，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 16:38:38
原PO於PTT上以「雞排妹鄭家純是不是真的黑了？」為題發文，說明PTT上常有人出聲罵鄭，可通常板上風向與現實並不相符，可近日鄭家純參戰蕾宏之戰，怒批「王力宏只是想欺負李靚蕾而已」，卻在IG上遭到大批網友一面倒酸爆，故想詢問「雞排妹鄭家純在現實中是不是真的黑了? 有沒有八卦？」
原PO更節錄部分網友回應，眾多人認為此事與鄭家純無關，不需她來發聲「力宏沒約你吧」、「又有妳的事！！！」、「自己很善良嗎？關你什麼事了，不紅蹭熱度」、「高嘉瑜事件怎麼沒看見你嘴砲」。
而整理網友的留言，眾人認為使雞排妹名聲下滑的關鍵原因是以下三件事：翁立友性騷案、龍K之亂，及常為女權發聲，卻對林秉樞事件毫無動作「之前翁立友事件去接訪路上年輕人對她評價就好壞各半了，更不用說中老年人都蠻討厭」、「林秉樞事件也沒看他出來講幾句」、「高嘉瑜的事超安靜，現在跑出來XD」、「上次的龍2事件，就已經讓她在女權界黑掉啦XD」。 （編輯：李惠婷）