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聖誕老人來送錢！「4星座」聖誕爽發財　這位貴人運爆棚

▲清水孟國際塔羅小孟老師表示，「4星座」在聖誕節這天財運爆棚，快來看看你有沒有上榜吧！（示意圖／取自unsplash）
▲清水孟國際塔羅小孟老師表示，「4星座」在聖誕節這天財運爆棚，快來看看你有沒有上榜吧！（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 15:53:42

一年一度的聖誕節即將於週六登場，在這個最有節日氣氛的假日中，不少人已經做好慶祝的規劃，你想好要怎麼過了嗎？若沒人約也沒關係，清水孟國際塔羅小孟老師就表示，「4星座」在聖誕節這天財運爆棚，快來看看你有沒有上榜吧！

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▲清水孟國際塔羅小孟老師表示，「4星座」在聖誕節這天財運爆棚，快來看看你有沒有上榜吧！（示意圖／取自unsplash）
▲清水孟國際塔羅小孟老師表示，「4星座」在聖誕節這天財運爆棚，快來看看你有沒有上榜吧！（示意圖／取自unsplash）
第四名：處女座

長輩財

處女們平日的好人緣，聖誕後開始出現了許多貴人運，其中還有一些是長輩緣，同時在事業宮及正財方面，都有好運出現。認真嚴謹的心態，好好運用你們細膩的想法跟創造力，就能在本業方面有好表現，讓你們能夠輕鬆發輝自己的專業才華，獲得長官或客人的認同，因而更容易累積財富。

第三名：牡羊座

合作財

牡羊們聖誕起對於賺錢有強大且旺盛的企圖心，積極和熱情，同時散發你們的光芒，靠著平時的存蓄來為自己累積豐沛的財富，還有貴人來相助，和氣生財，為自己帶來許多合作財。24日起比較適合穩定的賺錢方式，比如收租或靠說話的方式，來爭取更多錢財，投機性的則不太適合。

第二名：獅子座　

貴人運

獅子們，聖誕起財運主要來自貴人們對你們事業的幫助。在工作事業有努力下功夫者，開始會得到貴人的欣賞，有可能是上司主管，或是大老闆等等的貴重人物，間接的使得你們的財運有良好的提升；若是有在兼差者，可多請教身邊的人，有機會提供你們一些比較好的賺錢機會，讓財運有所進展。

第一名：巨蟹座　

事業財

聖誕起會有新的工作內容，倘若你的工作是有需要你們來指導運作或策畫的，特別是跨部門，或是需要溝通協調的，請把握機會並發輝你們的能力，為自己掙得更多的財富。另外在偏財方面，有機會得到不錯的消息，有可能來自別人給予的財富，或是投資方案，記得心存感恩，才會有好回報！（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《清水孟國際塔羅小孟老師授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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