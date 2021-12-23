年前搬家旺季！入宅前「5件事」不可忘　好運跟著搬進來

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在入住之前，選一天好日子淨化房子，以免施工期間有不好的氣場殘留家裡。可以先打開家中的窗戶，用艾草或薰香從里到外薰過一次，結束後再關窗即可。如果不方便，也可以在入住前一晚把燈全打開，持續一個晚上，也會有同樣的效果。
2、備妥七寶
七寶指的是「柴（火柴盒丶打火機）丶米丶油丶鹽丶醬丶醋丶茶」，在這些物品，各貼上一個銅板大小的圓形紅紙，在入宅當天拿進屋內，放在客廳桌上即可。主要意味敬告鬼神的作用，代表有人要搬入房子，請靈界的朋友離開。
3、門口前放上火盆
進到屋子前，先在門口放一個小火盆（要能跨得過去的大小）。入宅的時候，所有人要跨過火盆才可以進到屋子內，因為火有淨化的意思，可驅除所有不好的氣場，火也有強化氣勢的能力，意味著全家的運勢越來越旺。
4、祭拜地基主
入宅當天，需要祭拜地基主，這視為一種尊敬之意。備好雞腿一支丶白飯丶青菜丶碗筷兩雙，以及地基主的掛金放置於供桌上，由廚房往室內拜。另外可買一盆紅色的鮮花，（若是玫瑰必須先將刺剔除），在入住當天擺置客廳或神桌上，可招來人氣與桃花，更代表喜氣臨門和發大財。
5、燒開一壺水
搬家入住房子當天，可多聽水沸騰的聲音，煮水時可在水中放入八塊錢幣，象徵入住黃金屋。煮滾之後即可把水倒掉（小心別燙到），再把錢幣留下使用。
農歷新年前「搬家入宅」吉日
十二月： 6號、11號、13號、14號、23號、31號。
一月：3號、13號、16號、25號、29號、31號。
招財的佈局
2021財位在「正西方」、2022財位在「東北方」，可在財位擺放貔貅一對，貔貅是以錢財為食的神獸，最喜歡咬過路人的錢，吸納四方財氣。在流年財位擺放貔貅一對，代表一陰一陽丶一公一母，公的咬錢丶母的守財。
2021文昌位在「正東方」、2022文昌位在「東南方」，可以擺放一個花瓶，在裡面放少許清水，最好是取自銀行的「發財水」。另外在花瓶旁放一盞小燈，連續點亮七七四十九天，照亮你的文昌星，可為你招貴人、聚財氣。
入宅的禁忌
Ａ丶入住房子當日不可空手進去，手上一定要拿東西或是自身的吉祥物。
Ｂ丶刀具不可先進屋，刀光劍影不吉利。
Ｃ丶入宅當天不可吵架，也不要打破餐具。
Ｄ丶搬家的當天不要午睡，否則易衝擊健康運勢。（編輯：鍾怡婷）
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