聖誕大餐還沒著落？去五星飯店海鮮、和牛握壽司吃到飽

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石門福華是Buffet控不能錯過的好選擇，主食推薦「現切爐烤肋眼牛排」，高溫烘烤呈現牛肉原始的鮮甜美味，絕對是肉食控的最愛；「炙烤蜜汁火腿」外皮焦香酥脆，鮮嫩肉質搭配芥末子醬或是現磨黑胡椒、海鹽，十足過癮；海鮮區還有滿滿的時令鮮美螃蟹、甜白蝦、五味淡菜等海味。
另外，今年度聖誕及跨年檔期活動連發，除了充滿巧思的聖誕布置打造溫馨氛圍，非常適合民眾打卡拍照之外，也特別選於12/25當天推出「聖誕搖搖餅乾」、「耶誕薑餅屋」等手作DIY課程，甚至跨年夜還有身份證對對樂優惠，一連兩天身分證對中2、0（不需連號），最高可享自助餐75折優惠。
礁溪寒沐-和牛握壽司吃到飽
礁溪寒沐酒店的MU TABLE，延續季節限定海鮮季活動，餐檯獻上牛蹄蟹、三點蟹、旭蟹等多元蟹類，以及大溪漁港、東北漁港與南方澳漁港等產地直送的海鮮料理，平日晚餐及假日午晚餐還加碼推出現點現切的「爐烤澳洲黑毛和牛肩胛」、「炙燒和牛握壽司」與「廣島酥炸大生蠔」吃到飽，厚切的和牛外層焦香，內層油花誘人，軟嫩口感，脂香四溢，滿足無肉不歡的饕客大口吃肉、大啖海鮮的極奢快感。
慕軒飯店-肋眼牛或挪威鮭魚、早鳥送龍蝦
慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳也推出聖誕晚間套餐，除了早鳥有送焗烤龍蝦半隻，主菜二選一可以品嘗Prime級肋眼牛排8盎司或肥美挪威鮭魚，套餐還附有聖誕精選蛋糕。另外針對在家中舉辦派對的民眾，提供「慕軒火雞禮籃」嚴選7公斤國產火雞與各式美味副餐，讓在家開派對的民眾能從容優雅又省力的打理餐點。
台北君悅酒店-全台獨賣「草莓千層國王派」
台北君悅酒店為了搶攻聖誕商機，凱菲屋聖誕夜、跨年加開兩輪餐期，還推出時段酒類暢飲，以及祭出應景的草莓千層國王派與法式國王派，由團隊歷時兩個月研發、每顆需耗時三日製作，脆口千層酥皮延續法國傳統做法，以頂級奶油包裹杏仁奶餡反複壓褶，加入酸甜草莓餡及紅漿果利口酒提味，經多次手工延展創造完美層次。另外，也推出甜點版「咕咕霍夫」，用蜂蜜肉桂風味聖誕薑餅為基底，以杏仁海綿蛋糕體搭配焦糖慕斯及檸檬奶餡，搭配以巧克力製作的雪花與八角裝飾，俏皮有趣。