人妻怨賣場為何不補豬腳？先生尷尬走開 網見真相全笑炸
大賣場因為品項眾多又常常有優惠商品，因此成為許多民眾採購生活用品的地方。不過有一位人妻日前卻抱怨大賣場的豬腳不補貨，先生看了之後卻尷尬地走開，真相曝光後網友全都笑炸了！
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 17:05:47
該名人妻在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，日前與先生想要買豬腳因此到好市多採買，發現架上已經剩沒幾盒，但是「看到拉門後面似乎還有很多盒，我就問老公：裡面工作人員是不是太忙了？裡面擺了這麼多盒怎麼都不補貨？」。
這時老公看了半天卻一臉疑惑表示：「沒有啊？我沒看到多的豬腳」，原PO這時指著層架後面的「拉門」對先生說：「有啊你看！」，沒想到先生看了一眼後，只回她一句：「你看見的是倒影……走！我們去買葉黃素」，讓原PO當場羞愧地表示：「原來我該吃的不是豬腳是葉黃素，拜託快告訴我我不是一個人」。
原PO的貼文一出，立刻吸引許多網友噴笑表示：「還好你們兩個還有一個人的視力是正常的」、「而且工作人員還低頭給我拍照ㄟ，靠腰那是我自己」、「施主，葉黃素好像不能解決此問題」、「你們跟工作人員是雙胞胎耶！」、「你看到的是豬腳的靈魂」、「原來是想買葉黃素啦！」、「抱歉我趕快告訴你，你是一個人」、「我也曾經疑惑過，為啥不補貨+1，但當下自己有發現是倒影 ，還默默尷尬起來」。（編輯：陳珮瑜）