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蕾神再出第5鎚！網見「亮點」全嗨　酸民攻擊全打趴

▲蕾神今日發出第5篇長文，網友見亮點全嗨翻，認為酸民的攻擊全部被打趴。（圖/王力宏、李靚蕾IG）
▲蕾神今日發出第5篇長文，網友見亮點全嗨翻，認為酸民的攻擊全部被打趴。（圖/王力宏、李靚蕾IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 18:02:59

蕾宏之戰延燒數日，自20日王力宏於網上發布道歉聲明，李靚蕾除在21日為黑人（陳建州）、范瑋琪澄清外，並無更多說明。可今（23）日傍晚，蕾神再出第5鎚，除了回覆網友對她的質疑外，也向受無辜牽連的人們道歉，最後更提及眾人矚目的豪宅「吾疆condo」，其回應讓網友嗨翻「超神反擊！」

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李靚蕾於今（23）日傍晚再次發佈長文，以三大點為主軸向眾人說明：

一、「為何不私下解決，為何要對孩子的爸爸這麼狠？」：李表示私下她能嘗試的部分都已做盡，可直至今日仍未收到誠摯道歉，並表示孩子需要的不是完美父母，而是可信賴且勇於面對問題的家長。

二、「你是不是要錢，房子拿了就不告了？」：李說明自己的目的始終不是告人，而是能得到真誠的道歉，且關於房子的「贈與」，李嚴正聲明自己並不會收，只會透過法律拿到她與孩子應得的財產分配。

三、最後李對所有被無辜牽連的人道歉，認為大家都因此次事件付出許多代價，希望能從今日開始回歸和平、各自安好，並希冀網路上不再有任何謾罵及霸凌事件產生。

▲李靚蕾IG上曝光的衣著都很素雅。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾再次於IG發佈長文。（圖／李靚蕾IG）
網友將聲明內容轉發PTT，部分人認為該聲明相當中性，旨為告訴大家事件已然落幕「收攤宣言」、「這篇沒有說什麼啊」、「意思就是她等到老公道歉了，鳴金收兵」、「見好就收才會讓我們意猶未盡」、「見好就收，是個人才」。 

眼尖網友則抓到亮點，李於第二點提及自己不會收下房子，完美打擊了網上攻擊她爆料只為錢的輿論「沒有要收吾疆condo啦」、「酸民繼續洗女方就是要錢啊」、「重點是不要『贈與』，要的是合理的」、「蕾神超猛的，完全反擊公關公司的言論」、「不能說不要錢，應該說該拿的會透過法律拿，爆料不是為了拿額外的錢」。 （編輯：李惠婷） 

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