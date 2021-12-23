蕾神再出第5鎚！網見「亮點」全嗨　酸民攻擊全打趴

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一、「為何不私下解決，為何要對孩子的爸爸這麼狠？」：李表示私下她能嘗試的部分都已做盡，可直至今日仍未收到誠摯道歉，並表示孩子需要的不是完美父母，而是可信賴且勇於面對問題的家長。
二、「你是不是要錢，房子拿了就不告了？」：李說明自己的目的始終不是告人，而是能得到真誠的道歉，且關於房子的「贈與」，李嚴正聲明自己並不會收，只會透過法律拿到她與孩子應得的財產分配。
三、最後李對所有被無辜牽連的人道歉，認為大家都因此次事件付出許多代價，希望能從今日開始回歸和平、各自安好，並希冀網路上不再有任何謾罵及霸凌事件產生。
網友將聲明內容轉發PTT，部分人認為該聲明相當中性，旨為告訴大家事件已然落幕「收攤宣言」、「這篇沒有說什麼啊」、「意思就是她等到老公道歉了，鳴金收兵」、「見好就收才會讓我們意猶未盡」、「見好就收，是個人才」。
眼尖網友則抓到亮點，李於第二點提及自己不會收下房子，完美打擊了網上攻擊她爆料只為錢的輿論「沒有要收吾疆condo啦」、「酸民繼續洗女方就是要錢啊」、「重點是不要『贈與』，要的是合理的」、「蕾神超猛的，完全反擊公關公司的言論」、「不能說不要錢，應該說該拿的會透過法律拿，爆料不是為了拿額外的錢」。 （編輯：李惠婷）