越南新娘遇超闊綽公公！結婚爽收2房地契、60萬現金
《四方報》報導，結婚是一件令人開心的喜事，卻也有許多傳統禮節需注意，比如聘金、嫁妝等，若是談不妥還可能鬧得兩家人不合。近日，一名越南新娘就相當幸運，遇上一個出手闊綽的公公，在婚禮當天直接拿出5億越南盾現金（約60萬新台幣）和2套價值50億越南盾（約607萬新台幣）的房屋地契贈予新人，現場來賓都為兩人歡呼喝采。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-23 21:10:19
根據Tiktok影片，越南胡志明市一對新婚夫妻日前舉行婚禮，只見新娘身著白色婚紗、手上拿著捧花，與新郎和雙方家屬站成一排接受親友拍照。此時，一旁的公公突然拿出一疊現金遞給新人，並笑著對兩人說：「我現在只有這麼多，你們隨便用吧！」兩人一時之間都有些驚訝，隨後由新郎開心接過現金，親友們也忍不住歡呼喝采，公公則帶頭鼓掌祝賀兩人完成喜事。
據悉，這名公公除了送給兩人約60萬新台幣現金，還贈送2套價值約607萬新台幣的房屋地契，以及一套金飾，出手之闊綽讓一眾友網友們紛紛直呼羨慕：「50億的土地耶」、「超羨慕的」；不過也有網友認為，婚姻不應該建立在金錢的基礎上，質疑「有必要這樣做嗎？」、「不必向全世界炫耀」。
影片在Tiktok上引發瘋傳，已經吸引超過1萬4000多人按讚、超過1000則留言及800次轉發。