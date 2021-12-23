年前找到新工作！前公司狂酸「屎缺」 內行駁斥：不一定
年關將至，眾人都在期待年終究竟能拿到多少，鮮少有人在這時刻離職，可世事多變化，總有人身不由己，需要在這時找工作。就有名網友幸運在此時找到新工作，沒想到竟遭前公司同事大酸特酸，說她下一份工作定是「屎缺」，讓原本開心的她心情由喜轉憂，而網友們看了詳細描述後，紛紛認為新的一定比前公司更好。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 22:17:43
原PO於Dcard上發文，說明近期因為種種原因想離開目前公司，在經過密切面試後，終於收到一家公司的錄取信，而該公司因為有員工請育嬰假，故詢問原PO是否能提早上班，於是她向上司提出在年前離職，沒想到上司竟在事後查找她新公司的職缺、風評，不停與公司同事們起哄酸說「現在年底找到的工作都是屎缺啦！」、「你過去就慘了！」，原PO原本找到新工作的好心情被影響，使她憂心忡忡，故詢問網友「年底找到的工作一定就是屎缺嗎？」。
網友們看後皆忿忿不平「可以接受員工請育嬰假，並補人的公司，怎麼想都不會比現在差」、「也許他們說的也沒錯。 但8成是因為不想培養新人，公司都只替自己想而已。」、「為何你要去相信一間爛公司的意見？ 基本上正常又有品的公司不會去對即將要離職的員工說這些」、「我覺得是不是屎缺還是要看個人定義，你都提離職了，除非你要反悔留下來，不然去新的公司試試看也沒有不好」。
一名網友則分析了年前開職缺的情況，希望能以此安撫原PO焦慮的心情：「不一定，只是因為年底會釋出空缺大概有幾種情況：擴編（沒有每年在擴編的啦）、新創（公司資料看得出來）、員工離職（大多數的情況）。而員工年底前離職就意味著他放棄年終也要逃離那間公司，所以才會有年底開缺都是屎缺一說」。 （編輯：李惠婷）