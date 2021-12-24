平安夜越晚越濕冷！冷氣團來襲氣溫驟降 7縣市濃霧特報
今（24）日水氣偏多，台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨。明日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷。中央氣象局針對桃園市、新竹縣市、台中市、雲林縣、嘉義縣市發布濃霧特報，已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗能見度亦較低，請注意。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 06:40:36
氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文指出，今日北部、東半部及中部山區偶有零星降雨的機率，其他地區多雲時晴。白天北微涼、南微熱。各地區氣溫：北部17至23度，中部17至28度，南部18至29度，東部15至27度。今晚起東北季風增強，北台轉雨、氣溫漸降。
明日起至下週二晨受強冷空氣影響，北部、東半部有局部雨。明日氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低溫約可降至11度；後天氣溫續降，週日晚、週一晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右。週日起南海水氣移入、各地雲量漸增，中南部亦轉濕冷有雨。故各地皆應注意氣溫變化，添衣保暖。下週二白天至週三冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日回升；大台北、東半部仍有局部雨，北台濕涼，中南部好轉。
吳德榮強調，這波冷空氣的強度，各國模式最新模擬仍以符合「大陸冷氣團」的機率為最高；但因南海水氣移入，以致不只迎風面，週日晚起至下週一全台皆很濕冷，應注意保暖，不可輕忽。3000公尺（合歡、雪山...）以上高山，也因水氣移入，週日晚至下週一降雪條件極佳；至於大約在2000公尺（太平山）高度，則因氣溫不夠低，降雪條件不足，能觀察到霧淞、冰霰，都不太容易了。（編輯：倪浩軒）