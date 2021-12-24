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韓媒頭版讚「台灣0確診奇蹟」！Omicron全擋住　韓網驚呆

▲台灣近幾日「本土連續0確診」，且Omicron變異株個案本土尚未有案例。（圖／指揮中心提供）
▲台灣近幾日「本土連續0確診」，且Omicron變異株個案本土尚未有案例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-24 07:41:09

新冠變異株Omicron目前正在全球肆虐，而台灣目前除了境外移入案例中，驗出有Omicron變異株個案外，本土尚未有案例，對比鄰近國家有封城的中國、確診病例數一再創新高的韓國、日前淪陷的日本，台灣目前確實守的非常完善。對此，南韓國內三大報之一的《中央日報》，日前就大篇幅報導「新增0例的台灣奇蹟」，引發韓網熱議。

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《中央日報》報導提到，台灣人口是韓國0.45倍，截至21日，台灣有1萬6816人確診，南韓卻有57萬5615人確診，但明明從五月的時候，韓國與台灣兩者病例數差不多，卻在七個月之後相差這麼多倍，且在五月的第三週，台韓兩國都正面臨疫苗短缺問題。

▲有網友好奇，若是解除了三級警戒後，「第一件事」想要幹嘛，貼文一出，立刻掀起熱議。（示意圖／NOWnews資料照）
▲五月的台灣因為疫苗短缺加上三級警戒，當時路上空無一人。（圖／NOWnews資料照）
報導提到，當時五月台灣每週病例數是3390例、韓國每週4360例相差不大，但在七個月後的現在，台灣單週只有65例，韓國卻有4萬7836例，21日台灣更是「本土零確診」。大韓貿易投資振興公社台北貿易館長金俊圭22日受訪表示，台灣現在聚會活動完全不受限制，也沒有任何COVID-19新變異株Omicron病例移入，領導部門以身作則消除矛盾，政府也以公開透明、快速回應贏得了民眾的信任。

報導中也特別強調「台灣人經歷過2003年的SARS，當時造成了73人死亡，這也讓台灣人願意積極配合防疫，即便台灣目前尚未加入WHO，但『一切靠自己』的精神與緊迫感也起了相當大的作用」而報導曝光之後，不少韓國網友紛紛留言「歸根究底還是領導能力問題，同樣都是東方國家，為何台灣就能成功」、「台灣的防疫才是真防疫啊，厲害」、「我們總統應該向他們政府部門學習」、「台灣就在這個時候悄悄研發自己的疫苗，反觀我們正爆發感染，持續讓疫苗短缺呢」。（編輯：張嘉哲）

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