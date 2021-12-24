冬天泡麵一哥是誰？女挖「2碗」低調30年：不輸餐廳賣的
泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜以及正餐的首選，而泡麵種類相當多，除了有乾麵湯麵外，也有適合冬天才吃的泡麵。近日，就有網友分享自己去逛超市時，意外發現一款泡麵兩種口味，吃過之後認為非常適合冬天食用，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 09:11:28
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「冷冷的天，就想來碗暖呼呼的熱湯，跟大家分享這個大補帖的泡麵，雖然是泡麵，但它有兩種口味，一種是當歸鴨，一種是麻油雞，香濃的湯頭完全不輸路邊的店家，有興趣的人可以買來吃一吃」。
貼文一出，網友紛紛回應「大補帖欸！一直都沒很紅，還真的蠻好吃」、「這牌子有三十年囉，蠻低調的，中間還有停產，後來又復出」、「冬天吃大補帖真的有夠讚」、「大補帖的湯頭真的完全不輸餐廳賣的」、「我今天上山露營前去儲糧也拿了，冷冷的天拿去跟朋友分享」、「麻油雞跟當歸鴨湯頭真的很不錯！」、「超愛當歸鴨的湯頭」、「真的很不錯吃，低調霸主」。
而除了大補帖外，其網友先前也在PTT討論過冬天最適合吃的泡麵也包含「台酒花雕雞麵」，「花雕雞麵除了肉有點柴，根本是泡麵界驕傲」、「冬天吃花雕雞麵也是一大享受」、「之前都沒吃過，第一次吃花雕雞麵就很驚喜，真的不錯」、「花雕雞麵的湯很讚，冬天超適合吃」。（編輯：張嘉哲）