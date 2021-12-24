每看必哭的動畫是哪部？網淚推「1神作」：不敢看第二遍
膾炙人口、動人心弦的動畫有很多，無論是哪個國家的動畫，都有各自的擁護者，那麼，你最喜歡哪一部動畫呢？就有網友好奇「有每看必哭的動畫嗎」，貼文一出，網友全喊「1神作」，直呼「不敢再看」、「一提到就一股心酸」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 09:59:30
該名網友在PTT以「有每看必哭的動畫嗎」為題發文，表示他號稱沒血沒淚的肥宅，但又很想看「能哭出來的」動畫，因此好奇發問「各位能推薦一下自己每看必哭的動畫嗎」？
貼文一出，「螢火蟲之墓」受到最多網友推薦，「螢火蟲，知道是神作卻不敢再看一次」、「螢火蟲之墓啊，連第二次都不敢看，太痛」、「螢火蟲之墓，國小就哭了」、「螢火蟲啊，太悲了」、「螢火蟲之墓，神可怕」、「螢火蟲之墓沒勇氣再看第二遍」、「螢火蟲之墓沒有之一」、「螢火蟲之墓太寫實了...怕」、「螢火蟲之墓，一提到就一股心酸在心底咕嚕咕嚕」。
也有其他網友分享其他「一樣好哭」的動畫，「可可夜總會」、「火影忍者」、「花田少年史」、「小叮噹QQ」、「玩具總動員」、「天氣之子」、「魔女宅急便」、「魔法阿嬤」、「蠟筆小新-大人帝國的反擊，又哭又笑」。（編輯：郭佩蓉）