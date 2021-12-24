麥當勞「1服務」遭嫌爆！下秒優勢曝光全愛上：有夠方便
知名連鎖速食店麥當勞在台灣有多家分店，裡頭的經典品項時常讓饕客讚不絕口，不過近日就有網友表示，他並不喜歡麥當勞新推的「點餐機服務」，認為過去臨櫃點餐的方式比較好，貼文曝光後，反而不少網友直言：「用的順很方便啊，完全不想講話」、「點餐機慢慢想自己要怎麼搭很好用啊」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 10:06:04
該名網友昨（23）日在PTT貼文，他以「悍然！拒麥當勞點餐機如何？」為題，表示現在到麥當勞消費時，常常看到店員在建議顧客使用點餐機，不過他卻認為以前臨櫃點餐的方式比較好。
貼文曝光後，不少網友留言，「強迫用點餐機超煩」、「駕駛汽機車走得來速不就解決了」、「優惠1+1也都要臨櫃點啊」、「不會走得來速點嗎」、「國外滿滿機台也是套餐內餐點可以機上改來改去，也沒啥問題啊，也都很順暢啊」、「走得來速，沒這煩惱過」。
不過，其實許多網友都直言，點餐機又方便又不用和真人互動，可以自行選擇要的餐點，「用的順很方便啊，完全不想講話」、「點餐機慢慢想自己要怎麼搭很好用啊」、「我覺得點餐機比較快」、「點餐機可以去鹽」、「點餐機很方便，我喜歡」、「社交障礙宅覺得點餐機超方便」、「不用帶錢包，直接刷手機方便多了」、「你去排隊啊不要佔用我的點餐機」、「可是我比較喜歡用點餐機欸，因為懶得開口」。（編輯：賴禹妡）