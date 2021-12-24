COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

無印良品服飾為何爆紅？「2優勢」顧客全愛上：買了值得

▲近日有網友震驚詢問「無印良品什麼時候變成平價服飾店？」而引起老顧客點出無印良品服飾的2大優勢。（圖／翻攝MUJI 無印良品臉書粉專）
▲近日有網友震驚詢問「無印良品什麼時候變成平價服飾店？」而引起老顧客點出無印良品服飾的2大優勢。（圖／翻攝MUJI 無印良品臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-12-24 11:53:05

日本品牌「MUJI 無印良品」主打簡約風格，在台灣擁有一票死忠粉絲喜愛，其店內除了販賣文具、生活用品以外，還推出服飾衣物，讓消費者選擇更加多樣。不過，就有網友好奇詢問「無印良品什麼時候變成平價服飾店？」而引起老顧客點出其服飾的2大優勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT八卦版上發文，表示這幾天本來想到無印良品買些生活用品，結果一進店裡覺得詭異，「我又退出來看看有沒有跑錯店，以為跑到uniqlo，看看，沒錯啊，是無印良品」，讓他納悶詢問「無印良品什麼時候變成平價服飾店的啊？」

▲網友好奇詢問「無印良品什麼時候變成平價服飾店？」（圖／翻攝MUJI 無印良品臉書粉專）
▲網友好奇詢問「無印良品什麼時候變成平價服飾店？」（圖／翻攝MUJI 無印良品臉書粉專）
問題一出，隨即引起網友討論，「早就有了」、「不然勒？本來就是了啊」、「不是零食店嗎？仙貝好吃」、「你該多出來走走了，這個很久了」、「賣衣服比較好賺吧」。

留言中就有老顧客點出優勢，其一在於品質、版型好，直言「算平價，材質也不錯」、「男上衣版型八成比UQ好，材質不一定」、「衣服版型材質大勝」。

其二則是常祭出特價優惠，「不得不說，無印良品真的很棒，商品會降價回饋給顧客。不像台灣的多數廠商，商品售價只漲不跌。也因為無印良品品質好且會降價，讓我成為無印良品的忠實顧客」、「會降價值得鼓勵」、「最近開始在換季特價了,可以去撿便宜」、「很便宜啊！辦公室一堆人撞衫」。

但仍有人提出相反看法，認為「問題是在台灣也沒平價阿！你自己看那價位，別家牌同類型款式都有更便宜的」、「台灣的真的有點偏貴」、「長T印個條紋就一千多，平價？？？」、「按匯率推太貴，但發熱衣還不錯滿耐穿的」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀