無印良品服飾為何爆紅？「2優勢」顧客全愛上：買了值得
日本品牌「MUJI 無印良品」主打簡約風格，在台灣擁有一票死忠粉絲喜愛，其店內除了販賣文具、生活用品以外，還推出服飾衣物，讓消費者選擇更加多樣。不過，就有網友好奇詢問「無印良品什麼時候變成平價服飾店？」而引起老顧客點出其服飾的2大優勢。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 11:53:05
原PO於PTT八卦版上發文，表示這幾天本來想到無印良品買些生活用品，結果一進店裡覺得詭異，「我又退出來看看有沒有跑錯店，以為跑到uniqlo，看看，沒錯啊，是無印良品」，讓他納悶詢問「無印良品什麼時候變成平價服飾店的啊？」
問題一出，隨即引起網友討論，「早就有了」、「不然勒？本來就是了啊」、「不是零食店嗎？仙貝好吃」、「你該多出來走走了，這個很久了」、「賣衣服比較好賺吧」。
留言中就有老顧客點出優勢，其一在於品質、版型好，直言「算平價，材質也不錯」、「男上衣版型八成比UQ好，材質不一定」、「衣服版型材質大勝」。
其二則是常祭出特價優惠，「不得不說，無印良品真的很棒，商品會降價回饋給顧客。不像台灣的多數廠商，商品售價只漲不跌。也因為無印良品品質好且會降價，讓我成為無印良品的忠實顧客」、「會降價值得鼓勵」、「最近開始在換季特價了,可以去撿便宜」、「很便宜啊！辦公室一堆人撞衫」。
但仍有人提出相反看法，認為「問題是在台灣也沒平價阿！你自己看那價位，別家牌同類型款式都有更便宜的」、「台灣的真的有點偏貴」、「長T印個條紋就一千多，平價？？？」、「按匯率推太貴，但發熱衣還不錯滿耐穿的」。（編輯：陳雅雲）