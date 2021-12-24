杯子不是最爛！他交換禮物收「巔峰雷物」氣瘋：真的垃圾
聖誕節將近，「交換禮物」可說是逢節必玩的娛樂項目之一，不過每個人收到禮物時可不一定會感到開心，尤其「馬克杯」更是時常上榜的爛禮物，近日就有網友好奇問「杯子是最爛交換禮物嗎？」貼文曝光立即引起熱議，不少網友直呼：「還好吧有更爛的」、「杯子至少還有用處啊」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 14:01:08
該名網友昨（23）日在PTT貼文，他以「杯子是最爛交換禮物嗎？」為題，表示他聽說很多人會拿杯子當作交換禮物，但其實平常很多贈品都是杯子，「一個人會用的杯子也就個位數，多交換禮物幾次，一輩子都不用買杯子了吧」，也讓他好奇問：「杯子484最爛交換禮物？」
貼文一出，網友紛紛留言，「有人作客時可以拿出來用」、「怎麼會爛，明年再把杯子送出去啊」、「還好吧有更爛的」、「杯子還有用，比衛生紙包醜吊飾還有誠意」、「杯子至少還有用處啊」。
另外，許多網友點名曾收過更爛的禮物，「還有相框」、「某人的CD才是最爛的吧」、「我收過紙鎮，真的垃圾」、「我拿狗食去，收到的那個直接哭哭」、「咖啡包吧我送，抽到的人臉直接臭掉」、「上面都是壽字的盤子更雷吧」、「你一定沒收過白米」。（編輯：賴禹妡）