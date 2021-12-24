求職妹面試提早到場！竟遭主管狂譙遲到 真相曝光尷尬了
面試時，求職者時常會遇到千奇百怪的狀況，近日就有網友表示，她面試時明明提早5分鐘到，面試官卻堅持說她遲到，只因為自己不承認記錯時間，讓她相當無奈，貼文曝光後，也有網友提供解決辦法，能兩全其美解決這個窘境。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 15:22:33
該名網友昨（23）日在Dcard中發文，她以「發現面試官記錯時間該如何反應」為題，表示到一家公司面試時，她按照習慣提早5分鐘到面試地點，未料面試官竟然罵她遲到，即使原PO表示通知書上的面試時間就是現在，對方還直接嗆「沒有，你就是遲到了」，原PO也只好摸摸鼻子道歉，面試官聽完馬上變臉，整個面試過程態度非常差勁，最後更不願意錄取她，讓她難過喊：「是因為我太老實跟他說，他搞錯了嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「就是有這樣的上司，反正跟他做事應該也很麻煩，找別家算了」、「我的話會直接翻信給他看耶，反正這種搞錯還堅持己見的爛主管我一點都不想要」、「如果是這樣，我會直接給他看他們人資預約的面試時間，如果那樣還有話說，那就拉倒」。
另外，也有網友提供解套方法，「您當下可立即以緩和的語氣跟面試官說：不好意思，我收到的面試時間是幾點（說的同時點來證據給他看），他看完之後，您接著說，是否傳訊中間有些誤會的情形？這樣做，是你一個解釋的理由，也是給他一個明白的實證，將錯推給傳訊中間是否有誤，也是給面試官一個台階下。」（編輯：賴禹妡）