鹹酥雞攤「這炸物」最不值得點？老饕反愣：秒知店家功力

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貼文一出，網友全吵翻，有人認同原PO，「噁，吃到吐」、「吃過一次覺得超噁」、「雞皮超噁，到底誰會點」；也有許多人表示，「懂吃的人才吃雞皮」、「會炸的雞皮真的很好吃，不會炸的軟爛噁又油」、「炸得好的鹹酥雞攤不多，好吃的很下酒」、「雞皮要炸到酥脆才好吃」、「炸到七分酥裡面保留三分雞皮軟Q，撒上椒鹽辣椒粉，搭配一點蒜片，吃起來超爽的好嘛」。
另外，其他網友則說，「覺得是四季豆耶...超油，不懂為什麼要把蔬菜炸油油的吃」、「銀絲卷表示」、「還有三角骨」、「豬血糕、百頁吧」、「米血也是考驗炸功的食物」、「雞皮跟豆腐，真的很看店家」、「雞皮太考驗功力了」。
其中，還有一名網友專業回文，表示炸雞皮才是鹽酥雞攤必點的東西，而且其實炸雞皮還是有小小不同，他也將炸雞皮分成三個類型。第一「軟Q型」，整體口感比較偏軟，這類炸雞皮水份水比較多會微濕；第二「薄粉型」，以雞皮口感為主，這種粉通常非常非常薄，甚至有不裹粉的；第三「乾脆型」，基本上把雞皮炸成乾了，口感類似餅乾，脆脆的。
他接著說，除了炸雞皮以外，胡椒鹽的搭配也很重要，配合上面三種雞皮各有不同的胡椒鹽搭配，每個人還是有各自喜好的口味，且炸雞皮是一個很講究「炸功」的食物，不能太老也不能炸太久，「基本上一家鹽酥雞店炸雞皮就是靈魂，如果炸雞皮能好吃，其他東西基本上也不用懷疑了，可以拿來當作優秀鹽酥雞攤的標準」，也讓網友看完驚呼「你炸雞皮系？」、「對，炸雞皮炸得好，鹽酥雞也不會爛到哪」、「內行」。（編輯：郭佩蓉）