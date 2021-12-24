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鹹酥雞攤「這炸物」最不值得點？老饕反愣：秒知店家功力

▲原PO認為雞皮是鹹酥雞攤最不值得點的品項，不過貼文一出，老饕們則表示，其實「雞皮」才是看出店家功力的一項炸物。（示意圖／記者郭佩蓉 攝）
▲原PO認為雞皮是鹹酥雞攤最不值得點的品項，不過貼文一出，老饕們則表示，其實「雞皮」才是看出店家功力的一項炸物。（示意圖／記者郭佩蓉 攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-24 15:37:08

台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；不過，就有網友好奇「鹹酥雞攤哪一樣炸物最不值得點」，並透露他的答案是「雞皮」，貼文一出，網友全戰翻。

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該名網友在PTT以「雞皮是鹹酥攤最騙錢的玩意吧？」為題發文，表示雞皮是鹹酥雞攤的必備炸物，常常有窮學生因為吃不起正常鹹酥雞、魷魚圈，退而求其次改點雞皮，嚐嚐肉味，但他認為，雞皮這個東西爆炸油，吃了還容易冒痘痘，價格也不是說多便宜，「那麼，雞皮應該是鹹酥雞攤最坑的品項吧，有掛」？

貼文一出，網友全吵翻，有人認同原PO，「噁，吃到吐」、「吃過一次覺得超噁」、「雞皮超噁，到底誰會點」；也有許多人表示，「懂吃的人才吃雞皮」、「會炸的雞皮真的很好吃，不會炸的軟爛噁又油」、「炸得好的鹹酥雞攤不多，好吃的很下酒」、「雞皮要炸到酥脆才好吃」、「炸到七分酥裡面保留三分雞皮軟Q，撒上椒鹽辣椒粉，搭配一點蒜片，吃起來超爽的好嘛」。

▲原PO認為鹹酥雞攤中，「雞皮」是最坑人的炸物。（示意圖／記者 郭佩蓉 攝）
▲原PO認為鹹酥雞攤中，「雞皮」是最坑人的炸物。（示意圖／記者 郭佩蓉 攝）
另外，其他網友則說，「覺得是四季豆耶...超油，不懂為什麼要把蔬菜炸油油的吃」、「銀絲卷表示」、「還有三角骨」、「豬血糕、百頁吧」、「米血也是考驗炸功的食物」、「雞皮跟豆腐，真的很看店家」、「雞皮太考驗功力了」。

其中，還有一名網友專業回文，表示炸雞皮才是鹽酥雞攤必點的東西，而且其實炸雞皮還是有小小不同，他也將炸雞皮分成三個類型。第一「軟Q型」，整體口感比較偏軟，這類炸雞皮水份水比較多會微濕；第二「薄粉型」，以雞皮口感為主，這種粉通常非常非常薄，甚至有不裹粉的；第三「乾脆型」，基本上把雞皮炸成乾了，口感類似餅乾，脆脆的。

他接著說，除了炸雞皮以外，胡椒鹽的搭配也很重要，配合上面三種雞皮各有不同的胡椒鹽搭配，每個人還是有各自喜好的口味，且炸雞皮是一個很講究「炸功」的食物，不能太老也不能炸太久，「基本上一家鹽酥雞店炸雞皮就是靈魂，如果炸雞皮能好吃，其他東西基本上也不用懷疑了，可以拿來當作優秀鹽酥雞攤的標準」，也讓網友看完驚呼「你炸雞皮系？」、「對，炸雞皮炸得好，鹽酥雞也不會爛到哪」、「內行」。（編輯：郭佩蓉）

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