難怪錢留不住！「8動作」引破財危機　專家再曝轉運秘法

我是廣告 請繼續往下閱讀
財庫有財「褲」之意，雖然破褲感覺流行時尚又好看，但褲子破洞也代表財庫破洞，常穿有破洞的褲子，久了小心財氣留不住，反而如流水般拉都拉不回來。
2.手機號碼常常變換
身分證號碼和手機號碼對我們運勢的影響是非常大的，手機號碼更象徵了我們的氣場與運勢，如果手機號碼常常更換，可能造成運勢被擾亂、不穩定、甚至有一波三折之意。因此手機號碼如果確定了，就不要太常換掉，可幫助穩定自己的氣場與運勢。
3.浪費水
水也是五行之一，也是重要資源。但其實大多人常在生活中不知不覺就浪費水，最常見的如：洗澡、漱口時的空擋沒把水關掉、喝水時裝上滿滿一杯，卻只有喝一半，然後倒掉。這些都無形中的浪費，常被你我忽略。但「水」在風水中是直接代表財富的，每浪費一滴水，都直接會使你的財富跟著不見。
4.忘了潔淨額頭
額頭在面相裡直接與事業與運氣有關，從觀察額頭便能斷定一個人的運勢的好壞。許多女生愛留著俏麗的瀏海，其實這是會把運勢丶氣場遮住的，不過確實會為自己增添可愛的氣場。另外，有許多人洗臉時會忽略額頭清潔，而藏污納垢，這些污垢是會直接阻擋財運進門的，請記得每天洗臉時，要確實洗淨額頭，會為你帶來一整天的好運。
5.不自覺的抖腳
坐有坐相、站有站相，有些人習慣性的抖腳，除了不雅觀，這也表示無法克制自己行為，代表著心性的不穩定，難成大業。男人抖腳，富貴將遠離，就算有錢也難以守成；女人若愛抖腳，也表示感情易發生不穩定的情況。所以，無論站著，還是坐下時，都請你試著靜心，培養自己的定性，才能招來好財運。
6.家中植物枯黃
很多人會在家裡放置招財的花卉、植栽以祈求好財運，但是時間一久，常疏於照顧，使得這些風水植物發黃、枯萎。這不僅失去原本的招財能量，也可能聚財不成反而漏財。
7.唉聲嘆氣
嘆氣，是遇上不順心的事，或心情無奈時常有的表現，但有些人無緣無故的，習慣性唉聲嘆氣，會帶給旁人「悲觀負面」的形像，這些累積的負能量，會使得好財運、貴人運直接繞過你。所以要避免習慣性的嘆氣。多給人正面積極的感受，就可以為自己招來好財運。
8.錢包有破洞
錢包就直接代表一個人的財源，要保持整潔乾淨的錢包，財氣才能累積在這個小財庫。不少人外表打扮華麗，但錢包卻雜亂、髒污，甚至是破洞，這可是重大危機。髒亂的財庫不但無法聚財，還可能漏財。所以請保持錢包整潔清爽，財庫才會乾淨明亮，因此即可招來好財運。如果已有破損，就趁著這個週末去買個新的吧！
【紅包迎財、轉運秘法】
12/21冬至當天，將三個願望寫在紙條上，並放進紅包袋，另外配合你所許的願望，把助運的物品也放進紅包袋中。
物品放完後，紅包袋要封口以免東西掉出來，然後放枕頭底下。超過15天以上，或直接放到2022/1/10日臘八，再拿起來佩戴（放置15天，也就是在2022/1/5後再取出）。
想要整年順利可以放入自己生肖的三合貴人翡翠、水晶；想求財者也可以把貔貅、金蟾放進紅包袋；想求姻緣者可放紅繩進去。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】