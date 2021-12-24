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他面試3次全過關！只靠「多問1句」被錄取　人資點頭認了

▲一名日本網友分享面試秘訣，表示他在面試時多問了一句話，沒想到讓他得到3間公司的錄取通知。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）
▲一名日本網友分享面試秘訣，表示他在面試時多問了一句話，沒想到讓他得到3間公司的錄取通知。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-12-24 16:36:46

公司通常會在面試時提出各種問題，藉此了解求職者的反應能力以及態度。對此，就有一名日本網友分享面試秘訣，表示他在面試官詢問「還有什麼問題」時，多提了一道問題，沒想到讓他成功得到三間公司的錄取通知！

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有位日本網友「@fattyglutton」於推特上分享，表示在他還未找到工作，仍在四處面試求職時，朋友突然建議他，如果當面試官在最後詢問「請問還有什麼問題嗎？」這時便可回答「如果我有榮幸被貴公司錄取，請問有什麼事情是需要我在報到前準備的嗎？」

驚人的是，他事後照做友人給的方法，沒想到竟收到3間公司的錄取通知，隨即將此招數分享到網路上。貼文一出後，引來超過16萬人按讚，更有超過6.8萬則轉貼，眾人紛紛驚呼「感覺好厲害，我會參考這方法的」、「我每次都會問這個問題」、「謝謝你，明天面試試試看！」、「哇！我在面試中說這件事，就成功得到一份工作」。

▲一名清大畢業的網友，面試了8次全失敗，在第9次終於知道真相，修正完後立馬被錄取。（示意圖／翻攝pexels）
▲該名日本網友面試時都會多問「如果我有榮幸被貴公司錄取，請問有什麼事情是需要我在報到前準備的嗎？」這句話。（示意圖／翻攝pexels）
甚至有一名自稱是人資的網友分享，「這樣的問題是積極的表現，所以能提高面試者的第一印象」，但依然要考量工作內容和位階，「這類似的話比較適合普通職員」。

不過，仍有人抱持不同看法，指出「我也說過這個，但我覺得在那之後沒給出好印象」、「就算我這麼說，還是沒錄取」、「這是應屆畢業生才能問的吧」。（編輯：陳雅雲）


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