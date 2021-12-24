影／越南女孩直呼「太羨慕」！盤點5樣台灣才有的東西
《四方報》報導，台灣有不少越南留學生和新住民，兩國之間的文化交流也日益頻繁。一名在台灣唸書的越南女孩「小羊」平時經常在個人youtube頻道上分享有趣的台越文化差異；近日更分享自己觀察到5個「台灣有，越南沒有」的東西，一起來看看吧！
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-24 18:37:12
在影片中，小羊表示，在台灣銀行開戶後都會得到一張銀行卡和銀行存摺簿子，但在越南沒有「銀行存摺」，民眾要查詢餘額、轉帳是否有成功，要下載銀行app或是操作ATM查詢；比較老一輩的民眾若不會操作ATM或使用手機app的話，可以直接持身分證和銀行卡到銀行請行員幫忙查詢。
第二個讓小羊驚奇的東西是「個人印章」。她表示，在越南只有大企業老闆或主管級人物才會有個人印章，一般民眾不會有。但在台灣，所有人都需要個人印章才能辦理銀行等重要文件作業，而且刻一個印章只需要50元，價格相當便宜，就能拿到屬於自己的印章，讓她直呼「太酷了」。
第三個台灣限定的東西是「紗窗」，小羊表示，剛來台灣時發現台灣窗戶都有「兩層」，讓她相當不解，但在了解到紗窗的防蚊蟲功用後，她不禁讚嘆「如果越南也有這樣的東西就好了，因為越南蚊子超多！」並趕緊拍照傳給家人分享。
第四點是，越南身分證僅有個人資訊，內容相當簡單，但台灣身分證背面卻會寫上父母和配偶的名字，還可以用來查核對象是否為已婚狀態，讓她覺得相當特別。最後一個專屬於台灣人的幸福，是台灣有146個免簽國家，越南僅有54個，數量是台灣的一半，讓她直呼「超羨慕」。