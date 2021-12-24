用一次就塞住？三秒膠正確用法曝光 網友：原來一直弄錯
相信大家家裡一定都有一些常備的文具用品，尤其是剪刀膠帶這類的東西使用性相當高，但是大家有沒有發現，在使用類似三秒膠、瞬間膠這類的黏著劑時，經常使用過一兩次後瓶口就被塞住。日本一間黏著劑廠商日前就分享了正確使用方法，網友看了都表示：「原來一直都用錯！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 20:38:33
這間日本黏著劑廠商「施敏打硬（セメダイン）」日前就在推特表示，許多民眾在使用三秒膠或瞬間膠的時候，常常會將黏著劑擠在要黏貼的物品上，然後「用瓶嘴將膠來回塗抹」，但這樣是錯誤的用法，因為這個動作不僅無法很好地黏著物品，也會造成瓶口堵塞甚至造成瓶口內部硬化，難怪才使用一兩次就擠不出來了！
施敏打硬也分享使用這類黏著劑最正確的方式，就是在黏合的時候，將瓶嘴與黏貼物品保持一點距離，讓黏著劑自然「滴下」，這時黏著劑的液體會自己散開。例如要黏合10日圓硬幣的範圍，差不多滴１滴即可，如果是環狀物品，則上下左右各滴一滴，直接塗抹一整圈反而是錯誤的！
網友看了都紛紛表示：「難怪每次用一兩次就要丟掉，明明就還有剩很多」、「難怪我每用一次都要用剪刀剪掉部分瓶嘴」、「原來是這樣才會使用一下子就掛掉！」、「所以我一直都弄錯」、「我每次都要用針刺破瓶嘴，現在知道了」。（編輯：陳珮瑜）