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超商最頂的飯糰口味是誰？眾人激推「1海1陸」：絕對完勝

▲網友買超商飯糰意外發現非常好吃，便詢問大家推薦那些口味，立刻引起熱議。（示意圖／取自PhotoAC）
▲網友買超商飯糰意外發現非常好吃，便詢問大家推薦那些口味，立刻引起熱議。（示意圖／取自PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-12-24 22:28:43

台灣的便利商店密度之高，幾乎每走幾步路就有一間超商，不僅便利性高，產品也玲瑯滿目，幾乎可以滿足一般民眾日常生活所需。尤其對外食族來說，超商食品常常都是熱門選項之一，而說到超商美食，不得不提到御飯糰，不僅口味眾多也很飽足。對此就有網友好奇詢問，大家最推薦哪一款超商的飯糰口味？貼文一出立刻引起熱烈討論！

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原PO在《Dcard美食板》發文「超商最頂的飯糰口味？」，表示自己早上到便利商店買了雞肉飯口味的飯糰，沒想到連海苔都有醬油味，吃起來非常涮嘴，相當意外覺得驚為天人、沒想到超商的飯糰這麼好吃，忍不住好奇還有哪些口味是值得一吃的？

▲原PO詢問哪幾款超商飯糰最好吃，而自己覺得雞肉飯口味的非常涮嘴。（圖／翻攝自帳號《Dcard美食板》）
▲原PO詢問哪幾款超商飯糰最好吃，而自己覺得雞肉飯口味的非常涮嘴。（圖／翻攝自帳號《Dcard美食板》）
貼文一出，立刻有許多網友都紛紛表示：「鹽烤豬肉最讚！」、「龍蝦沙拉」、「從小到大只推711鮪魚」、「魚卵小龍蝦沙拉，吃起來脆脆的」、「新出的壽喜燒牛肉也蠻好吃的，但很少見」、「最愛鮪魚跟燒肉泡菜」、「小七的炙燒牛五花微波真的超級好吃」。

其中最多人提到的是鮭魚卵以及雞肉飯口味，「是鮭魚鮭魚卵吧」、「我推雞肉跟另一個好像豬肉的，豬肉比較重口味一點」、「絕對是明太子鮭魚」、「我認真覺得明太子鮭魚和雙蔬鮪魚飯糰好吃，而且我覺得御飯糰的部分7-11完勝全家」、「雞肉飯跟雙蔬鮪魚是我唯二會吃的御飯糰」、「雞肉飯必吃！」。（編輯：陳珮瑜）

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