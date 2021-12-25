聖誕節急凍！越晚越冷北台灣下探10度 溼冷3天高山有雪
中央氣象局表示，今（25）日大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，明日受冷氣團影響，各地天氣偏冷，明晚北部、東北部局部地區及金門有10至11度左右低溫發生的機率。華南雲雨區東移影響，台灣北部及東北部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 06:41:00
氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，今日起至下週二晨受強冷空氣影響。今日氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低溫約可降至11度；各地區氣溫：北部19降至11度，中部13至23度，南部14至24度，東部12至23度。明日氣溫續降，明晚、下週一晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右。今日至下週一東北風迎風面有局部雨，中南部亦因中高雲自南海移入，雲量增多、有零星飄雨的機率；3000公尺以上高山（合歡、雪山、玉山...）有飄雪機率。今起三天各地皆應注意氣溫變化，添衣保暖。
吳德榮表示，下週二白天至週三冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日回升；西半部晴時多雲，北海岸、東半部偶有局部雨。但跨年前將有另一波與耶誕強度相近、水氣較少的強冷空氣南下，不過，此為7天後的模擬，模式會再調整，應持續觀察。
氣象達人彭啟明則提醒民眾，北部、東部的朋友出門一定要帶傘；週六晚上中南部也會有陣雨機會。這波冷氣團還有華南水氣東移，預測全台都會再迎來一波降雨，到下週一最明顯。由於水氣充沛，預測在耶誕節過後3000～3500公尺山區降雪機會較大，更高的高山時間會再拉長一點。（編輯：倪浩軒）