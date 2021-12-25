家樂福熟食為何屹立不搖？婆媽抖「2優勢」：贏過好市多
不少人會利用下班、休假的時間到大賣場採買食物、生活用品等，也因為賣場內還能購到熟食、麵包等，對上班族、家庭主婦而言，非常方便；不過，就有網友好奇「家樂福的熟食為何屹立不搖」，貼文一出，眾人反揭2優勢，直呼「沒什麼好嫌的」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 09:56:51
該名網友在PTT以「家樂福的熟食有好吃的嗎」為題發文，表示之前吃過家樂福的便當，不管是哪一款都不太合他的胃口；另外，像是紙袋裝的炸雞腿、雞排等，也常吃到很油或是冷掉的，因此好奇發問「家樂福的熟食有好吃、推薦的嗎，有沒有八卦」？
貼文一出，掀起熱議，有人認為，「都那個價錢了，味道就別奢求了」、「很不幸，大概只有烤雞了」、「超難吃」、「家樂福的烤雞有一個味道」、「笑死，真的沒聽過有人去家樂福吃熟食」、「好像只吃過一次炸春捲，很普」、「火雞翅和剛烤好的雞腿還行，便當是絕對不行」。
但也有網友揭開大賣場熟食的優勢，其一為「價格便宜、CP值高」，「大部分都Cp值高，畢竟便宜」、「烤雞以那個價格來說，沒啥好嫌的」、「我很常買烤雞，但是大概特價的時候買，不能說多好吃，但138一隻雞一個人吃很爽」。
其二為「烤雞、小菜、麵包等品項不錯吃」，「豬耳朵還不錯，有及格，我都只買那個」、「涼拌的小菜那些吧」、「豬耳朵可以」、「烤雞一定要打電話預訂說要剛出爐的，家樂福剛出爐的烤雞比costco好吃」、「麵包，家樂福麵包比夜市乾淨，原料也不差，歐式麵包接近麵包店水準」。（編輯：郭佩蓉）