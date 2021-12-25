印度神童尷尬了！預言明年「2投資」最優 專家看衰打臉
印度神童阿南德（Abhigya Anand）從疫情世代來臨後，多次成功預言國際情勢，不只疫情面、經濟面也都有成功命中，名聲在近年崛起。不過，近日阿南德預言明年適合投資黃金與白銀等，結果慘遭法國外貿銀行（Natixis）分析師打臉，透露明年黃金跟白銀會受到衝擊下跌。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 10:11:47
根據阿南德12月中旬的影片透露，全球疫情未來半年內將會相當糟糕，Omicron將影響人們的生活，進而導致經濟出現問題，尤其在明年3月至4月，是問題最嚴峻的時候。對此，他建議，2022年包括黃金及白銀、加密貨幣和農地都是最好的投資選擇。
但根據Kitco News報導，法國外貿銀行貴金屬分析師伯納德（Bernard Dahdah）對於阿南德說法有異議，他認為，若全球經濟持續正常化，供應鏈問題獲得解決，美國經濟進一步成長、高通膨等情況，將使聯準會於明年提高利率。
伯納德指出，通膨預期緩解的情況下，聯準會升息，實際利率將比2021年負值減輕許多，更趨近於零，如此一來，也將導致黃金處在一個艱鉅的環境，因為更高的利率、殖利率增加持有黃金的機會成本。他認為，金價明年有望落到每盎司約1630美元，銀價則會隨著金價一起走低，每盎司估約21.1美元，但也強調金價雖然會跌，但不會崩潰，仍會高於2010年均價。（編輯：張嘉哲）
《NOWnews》提醒您：民俗說法僅提供參考，請勿過度迷信。