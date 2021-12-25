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逛大潤發驚見「神秘設計」！她好奇：要幹嘛　釣員工回應

▲有網友日前逛大潤發賣場發現「神秘設計」，好奇發問「要幹嘛的」，貼文一出，也釣出員工回應。（圖／NOWnews資料畫面）
▲有網友日前逛大潤發賣場發現「神秘設計」，好奇發問「要幹嘛的」，貼文一出，也釣出員工回應。（圖／NOWnews資料畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-12-25 10:41:22

全聯日前宣布收購大潤發，收購案預計於2022年中完成，在通路市場拋下一顆震撼彈；然而，有網友逛大潤發時，發現「神秘設計」，好奇發問「這要幹嘛的」，貼文一出，也釣出員工回應了。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「大潤發的鐵桿是要幹嘛的」為題發文，表示她逛大潤發的時候，發現擺放蔬菜的冷藏櫃和手扶梯前，都有設置鐵桿。

▲原PO在大潤發賣場內看見神秘鐵桿，不知其用處為何。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO在大潤發賣場內看見神秘鐵桿，不知其用處為何。（圖／翻攝自《Dcard》）
而從原PO貼出的照片可以看到，在蔬菜冷藏櫃前的地板，有根長條狀的鐵桿，且與冷藏櫃平行擺放；而手扶梯前的，則是做成長方形，且中間簍空的設計，依然是與手扶梯平行擺放，但這也讓原PO很好奇「有人知道為什麼這兩個地方要裝鐵桿嗎」？

▲原PO在大潤發賣場內看見神秘鐵桿，不知其用處為何。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO在大潤發賣場內看見神秘鐵桿，不知其用處為何。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「那不是方便矮人族採買才設置的嗎」、「小時候會站上去當平衡木，長大之後我媽就會說你變胖了再站會斷掉哭哭」、「美觀？」、「第一個我以為是饋咖的欸」。

也有內行網友猜測，「防推車撞，冰箱很貴，而且賣場都會有小孩在那邊玩推車，第二個算是一個動線吧？怕推車三寶去撞下來的人」、「第一個可能是怕購物車撞到，第二個會不會有人技術太爛，購物車直接撞手扶梯？」、「怕推車手撞到玻璃，半圓那片三萬」、「就防撞桿啊，很常見」。

其中，還有一名自稱是大潤發員工的網友解釋回應，「大潤發員工來解答！那個主要確實是拿來防推車撞的哦，因為有些客人會邊推車邊滑手機／聊天，就沒在看路，直接撞上去。或者小孩玩推車亂撞／搶著推推車吵架，然後就一直推著車亂衝亂跑，導致商品掉落／設備毀損，之前剛改裝完還沒裝地面那根擋桿，就曾經看過冷藏商品的玻璃冰櫃，被撞到整面碎成蜘蛛網狀，手扶梯前的大多是防止，手推車玩甩尾的屁孩直接撞手扶梯，或急轉彎想直接甩過去結果翻車的，真的看過很多小孩喜歡在手扶梯玩甩尾」。（編輯：郭佩蓉）

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