400多萬人月薪低於四萬！他抖出台灣玩法 最大贏家是她
行政院主計處日前（23日）公布2020年國人薪資中位數為50.1萬元（年薪），年增率0.48%創四年最低。有網友PTT上指出全台受僱員工1100多萬人，中位數50.1萬元表示一半的人月薪不到4.2萬元。文章曝光後，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 16:51:34
該網友以「年薪不到五十萬的人真的這麼多嗎？」為題在PTT貼文，指出全台受雇員工總數1100萬人，有將近400多萬人一個月的薪水不到4萬，讓他非常好奇「所以走在路上放眼望去一堆人連這水準都達不到？」
文章曝光後，網友回應熱烈。紛紛表示「餐飲、服務業一大堆連40都不到吧！這些行業又是佔大多數的」、「就真的啊！而且還找不到工作」，不過也有人指出「很多行業不用開發票的，你根本不知道他收入多少」、「這年頭都比資產了誰跟你看收入，住豪宅需要算你月薪多少嗎」。
另外，還有網友特別回文，表示自己之前和一位阿姨很熟。有一次阿姨說報稅系統不會用，該名網友幫忙的時候發現對方報的稅竟然比自己還低，依稅法可能年收入不到50萬，該網友更搞笑表示表示「我幫她操作完系統以後，順便繳房租給她。」文章也讓網友們笑翻，「笑著笑著就哭了」、「鬼島有鬼島玩法」、「房東根本是這次疫情最大獲利者」、「硬派寫實」。（實習編輯：王思琴）