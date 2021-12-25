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雙北、金門橘色低溫特報！急凍10度以下　「極寒時段」曝

▲中央氣象局針對雙北、金門發布低溫特報，冷氣團來襲，玉山今晨已多次短暫飄雪。（圖／玉山國家公園臉書）
▲中央氣象局針對雙北、金門發布低溫特報，冷氣團來襲，玉山今晨已多次短暫飄雪。（圖／玉山國家公園臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-25 11:19:53

受到冷氣團南下影響，中央氣象局針對台北市、新北市及金門發布低溫特報，今（25）晚至明日局部地區有10度以下氣溫的機會，請民眾注意。

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▲中央氣象局針對台北市、新北市及金門發布低溫特報。（圖／翻攝中央氣象局）
▲中央氣象局針對台北市、新北市及金門發布低溫特報。（圖／翻攝中央氣象局）
這波低溫特溫為「非常寒冷」的橘色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，警報有效時間至26日12點。中央氣象局提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

玉山國家管理處也呼籲追雪族們，玉山主峰、北峰於今早降雪，步道路面濕滑，欲前往玉山之山友須格外注意安全。

▲冷氣團來襲，玉山今晨已多次短暫飄雪。（圖／玉山國家公園臉書）
▲冷氣團來襲，玉山今晨已多次短暫飄雪。（圖／玉山國家公園臉書）
玉管處提醒，玉山群峰氣溫介於-1～0度，主峰線步道於風口處以上較為陡峭，步道濕滑，且風速強勁較具危險性，近日上山之山友，除了注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的積雪，並做好自身風險評估，千萬不要貿然攀登以確保自身安全。若近日持續有降雪情形，或主峰線步道有嚴重結冰、積雪等現象時，將適時進行「雪地加強服務措施」，加強現場宣導與管制。（編輯：倪浩軒）

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