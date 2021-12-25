特休全換錢都錯了？眾抖「暗黑真相」虧超大：差距超驚人
又到了年底的時刻，有在上班的人肯定知曉這時又要面臨特休到底要休完還是要換錢的問題。近日，就有網友討論「發現換特休之後非常不划算」其原因曝光之後，貼文也引發廣大熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 13:44:32
原PO在PTT貼文指出「我去年跟今年特休都沒休掉，結果公司要我換成錢，雖然有錢很開心啦，不過換算起來一個小時只有一百六十多… 這樣不對吧？我感覺超級虧的… 勞動部應該強制改成特休換錢一律要乘與1.33和1.66，不然換成錢真的很不划算」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「換錢本來就不划算，休假是休一整天，換錢只換時薪」、「特休絕對要休完，換成錢超不划算」、「特休換錢是用30天計算，你放假是一整天，你說呢」、「特休換錢是真的虧，換錢是用月薪計算，而我年薪20個月，這樣換成錢太虧了」、「我也覺得很怪，為何是除以30天，不是上班日最大值22天，算下來真的差距超大，倒不如休假一整天」。
不過，也有不少人持反對意見「工作性質要休的話還得自己先把工作搞定，工作量沒減少，那乾脆不休，不然休完之後更累」、「我缺錢我寧願拿錢，等我不缺錢大概跟上面幾位一樣，我在休假睡一整天」、「單身就直接領啊，沒事休假要幹嘛」。（編輯：張嘉哲）