搶嘸鮮奶？好市多「日本飲品」神秘上架 網見包裝秒想歪
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，而許多民眾到好市多都有必買的神物，「科克蘭牛奶」就是其中之一，但受海運時程影響，每卡限購1組，讓許多人苦嘆難買，紛紛改買他牌的鮮奶；對此，就有網友分享最近在賣場看到一款「北海道保久乳」，不過包裝一曝光，也讓網友誤以為是「藥膏品牌」，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 14:10:36
該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示最近好市多神秘上架一款來自日本北海道的牛乳，讓賣場多了一種牛乳可以選擇，每瓶容量一公升，3入一組販售。從圖片可以看到，這款「四葉特選北海道牛乳」包裝上想著生乳100%使用，其實就是「保久乳」，開封了就要冰到冰箱保存。
貼文一出，掀起熱議，「好久沒喝北海道的鮮奶，有看到一定要買」、「好喝，昨天有買到，一般保久乳有一個味道，這款沒有，而且有一種方糖的甜味，會想回購多買一些回來放」、「這是四葉特選北海道牛乳，做出來的烘焙產品比一般的牛乳貴啊」、「超大瓶的保久乳…」、「今年日本乳源過剩....大家多喝點吧」。
也有網友看到包裝設計，不禁歪樓表示，「這包裝...本產品外敷內服都適合」、「沒看清楚還以為是曼秀雷敦的新產品」、「一瞬間以為是某種類似面速力達母的玩意」、「我以為是曼秀雷敦」、「他的包裝好像藥喔」。
另外，還有網友認為，「就是日本製的保久乳啊……到底」、「價格有點高」、「好貴……」、「牛乳屬於保久乳，還是喝鮮奶比較沒味道」、「這價格我還是喝一般的鮮奶好了，保久乳的優勢應該是不用放冰箱保存方便，搞那麼大一罐，沒辦法一口氣喝完，還是要去冰，麻煩」。（編輯：郭佩蓉）