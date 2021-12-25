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交換禮物限500元她豪砸2000！租屋族一拆崩潰：是垃圾

▲交換禮物最怕抽到沒有用又不喜歡的東西，只能堆在角落當積灰塵。（圖／擷取自pexels）
▲交換禮物最怕抽到沒有用又不喜歡的東西，只能堆在角落當積灰塵。（圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-25 17:02:39

聖誕佳節，許多人都會和朋友、家人或同事來場溫韾或搞笑的交換禮物。但最怕換到一文不值或完全沒有用處的物品，只能堆在角落生灰塵。近日，就有一名網友發文，表示自己買了摺疊浴缸當禮物，但擔心收到的人會覺得不開心，於是想詢問網友的意見。貼文一出，網友反應兩極。

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該名網友在《Dcard》PO文，表示自己跟公司的人玩交換禮物，預算是500元。她心血來潮買下全長138公分、寬62公分、高52公分的折疊浴缸。經查此物品定價約落在2000只3000元左右，預算遠遠超標。

原PO坦言，因為物品真的太大，就算摺疊起來機車也沒辦法載，要開車才能帶回家；表示自己有打算開車幫抽中禮物的人載回家，但還是很擔心收到的人會不高興。於是詢問網友，若抽到這樣的禮物是否會覺得困擾？

▲原PO買了摺疊浴缸當禮物，卻擔心收到人會覺得很困擾。（圖／擷取自《Dcard》）
▲原PO買了摺疊浴缸當禮物，卻擔心收到人會覺得很困擾。（圖／擷取自《Dcard》）
貼文一出，引發網友討論。有一派人覺得這個禮物非常雷，「如果是我不會想要」、「租雅房的直接哭出來」、「大型垃圾」、「不會生氣，但是會直接丟掉」、「難載的東西對我而言都是雷」、「這禮物很挑人……我個人極度不行。除了本身騎車很難載，如果你要開車送我回家，那你開車技術要夠好（家裡小巷難出去）還有家裡根本沒位子放，不知道帶回家要幹嘛的」、「這套房也放不下好嗎＝＝雷到爆」。

另一派人卻不同意，表示「沒什麼理由生氣」、「我會很開心耶…因為最近想買」、「前幾天才自己買一個」、「我覺得不錯啊！」、「我還滿喜歡的哈哈哈」。（實習編輯：王思琴）

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