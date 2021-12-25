COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

理組出社會薪水就高？學霸苦讀「2科系」：30歲時後悔了

▲有網友目睹高中班上前兩名學霸考進「理組2科系」，卻在30歲時狂喊後悔。（示意圖／Pixabay）
▲有網友目睹高中班上前兩名學霸考進「理組2科系」，卻在30歲時狂喊後悔。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-25 16:37:56｜2021-12-25 16:39:28

台灣高中時會分成文組和理組，到了大學科系間的區別更是明顯，畢業後從事的工作也截然不同。有網友目睹高中班上前兩名學霸苦讀考進「理組2科系」，卻在30歲時狂喊後悔，詳細遭遇曝光也引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇PTT上發文提到「當初我們班上的前兩名，分別考上了前段班國立大學的土木跟生科系，昨天參加高中同學會的時候，兩人都說讀了很後悔，因為年薪超低，現在大概快30歲了也買不起房子，還說薪水比一些私校電機的還少很多，請問到底是念土木慘還是念生科慘啊？」

▲原PO好奇二類除了「電機和資工」，還有什麼科系最賺錢，貼文一出，也有網友喊出4科系，直呼「台積電裡面一堆」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO聽聞兩位學霸同學的遭遇，不禁疑惑「到底是念土木慘還是念生科慘？」（示意圖／取自unsplash）
貼文曝光後立刻有不少鄉民回應「選校不選系就是這樣，私立電資都能贏過這2系所年收」、「土木是普遍薪資普通但有點累，生科是普遍薪資差又很累」、「生科不知，但土木薪勞cp值超低」、「土木能考牌就贏了，生科沒牌還會被嗆」、「土木有比較多跑道可以換，生科真的...」。

不過也有一派人認為土木系發展機會不少「土木要賺錢一定要自己當老闆」、「土木不窮 但是非常累」「土木的延伸性比較好。工程類不會差到哪，項目又齊全。轉室內工程或是公共工程或顧問公司都行」、「土木不慘阿，只是危險又累」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀