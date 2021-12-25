理組出社會薪水就高？學霸苦讀「2科系」：30歲時後悔了
台灣高中時會分成文組和理組，到了大學科系間的區別更是明顯，畢業後從事的工作也截然不同。有網友目睹高中班上前兩名學霸苦讀考進「理組2科系」，卻在30歲時狂喊後悔，詳細遭遇曝光也引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 16:37:56｜2021-12-25 16:39:28
原PO在論壇PTT上發文提到「當初我們班上的前兩名，分別考上了前段班國立大學的土木跟生科系，昨天參加高中同學會的時候，兩人都說讀了很後悔，因為年薪超低，現在大概快30歲了也買不起房子，還說薪水比一些私校電機的還少很多，請問到底是念土木慘還是念生科慘啊？」
貼文曝光後立刻有不少鄉民回應「選校不選系就是這樣，私立電資都能贏過這2系所年收」、「土木是普遍薪資普通但有點累，生科是普遍薪資差又很累」、「生科不知，但土木薪勞cp值超低」、「土木能考牌就贏了，生科沒牌還會被嗆」、「土木有比較多跑道可以換，生科真的...」。
不過也有一派人認為土木系發展機會不少「土木要賺錢一定要自己當老闆」、「土木不窮 但是非常累」「土木的延伸性比較好。工程類不會差到哪，項目又齊全。轉室內工程或是公共工程或顧問公司都行」、「土木不慘阿，只是危險又累」。（編輯：潘毅）