人夫靠「這招」穩住15年婚姻！眾一看認了：要結婚的先學
近期娛樂圈明星婚變的消息層出不窮，結婚應是兩人對愛的保證，卻終成了愛情的墳墓。要怎麼做才能為愛情長期保鮮？近日，就有一名網友PO文分享自己維持婚姻15年的方法，只要學會「床上1招」保證夫妻感情超保鮮！
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 17:11:32｜2021-12-25 17:12:00
該名網友在《Dcard》中PO文，表示看見許多人在婚姻中被工作、小孩、生活、家事、彼此家人性格不同等壓力磨光愛情，於是分享一招和老婆維持感情的錦囊妙計，這個要訣「不是滾床！想歪的自己去面壁！要訣就是幫老婆多按摩！」
原PO平日看見老婆要睡了，都會主動說：「老婆我幫你按摩。」老婆生理期來了要加重，早晚各一次。原本想發脾氣的老婆瞬間就被安撫下來了，還會心懷愧疚，「覺得老公工作這麼辛苦還幫我按摩，這麼好的老公哪裡找」。原PO更笑稱，自己按了十幾年，技術越來越好，「肩膀、背後、腰椎、手臂、臀部、大腿、小腿、腳底全部都會按了，以後中年失業也可以專職按摩師傅了」。
貼文一出，網友紛紛膜拜，承認按摩真的超有用，「好羡慕你老婆喔～能有肢體接觸，對彼此表現關愛，就能維持親密關係，真的不一定要性才會滿足」、「認同，再多不爽如果來幫我按摩一下，身心都鬆了大半，但生完孩子後按摩次數少的可憐」、「推一個，讓所有老公、老婆們看見這篇文」、「拜託男生都看到這則，要結婚前先學好，按摩真的超有用」。（實習編輯：王思琴）