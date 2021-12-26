浴室乾濕分離只是做表面？濕氣超重怎解決 行家推一神器
近幾年來，浴室乾濕分離的設計非常流行，將洗澡的浴室設備跟上廁所的浴室設備分開，如此一來能確保上廁所地方不會因洗澡整片濕搭搭，不過這樣的設計真的有效嗎？就有網友詢問「乾濕分離的設計讓我很不解，難道只有我不會用？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 07:00:00
一般來說，設計乾濕分離就是不希望在洗澡之後，浴室地板充滿水氣，潮濕的空氣若長期在浴室中滯留，就會造成濕氣過重、發霉等問題，通常設計都是淋浴設備一組，與坐便、面盆區分離。
而有網友指出「我真的覺得乾濕分離的設計讓我很不解，不知道大家是怎麼做到真正乾濕分離的，如果頭髮濕濕或身體濕濕的要走出來拿毛巾，那地板不就還是會濕掉？請問是有什麼訣竅嗎，難道就真的只有我一個人用乾濕分離無法乾濕分離」。
貼文一出，吸引許多網友回覆「推薦給你珪藻土地墊啦！吸水力超強，放在淋浴間門口，出來狂踩」、「除了地墊以外，毛巾也要放在沒踏出門口就拿得到的地方」、「我家用珪藻土地墊，完全乾溼分離」、「乾濕分離真的省氣超多洗廁所的時間」、「珪藻土地墊首選，一般地墊放久了也會發霉」、「硅藻土地墊放下去，你就沒疑問了」。（編輯：張嘉哲）