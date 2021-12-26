北北基宜下豪大雨！入夜凍10度　下波強冷空氣「跨年」到

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吳德榮說，今晨截至5：33本島平地最低氣溫為北部(桃園楊梅區)的11.1度；其他平地最低氣溫：中部(台中大甲區)13.1度，南部(台南六甲區)13.2度，東部(宜蘭五結鄉)12.8度，台北市(南港區)也降至12.1度。而台北市氣象局測站13.7度，已達「大陸冷氣團」、尚未符合「強烈大陸冷氣團」定義。
吳德榮表示，最新(25日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日到週二（28日）清晨受強冷空氣影響；今、明（27日）兩天北部、東半部有局部雨，中南部因中高雲自南海移入，雲量多、亦有零星飄雨的機率，山區較明顯；今日氣溫續降，「今晚、明(27日)晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右」；3000公尺(合歡、雪山、玉山…)以上高山，有飄雪機率。今日各地區氣溫：北部10至16度，中部11至19度，南部12至21度，東部11至19度。
吳德榮指出，週二（28日）白天至週三（29日）冷空氣減弱、氣溫回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部雨。
吳德榮指出，週三下半天至週四（30日）東北季風逐漸增強，北、東轉有局部雨，氣溫漸降；週五（31日）另一波強度稍弱於目前這波、水氣較少的強冷空氣影響，氣溫續降，西晴東偶雨；跨年（31日）夜及元旦晨，氣溫明顯偏低，天氣很冷，戶外活動注意保暖。元旦白天起冷空氣緩慢減弱，氣溫稍回升，西晴東偶雨的天氣。不過，此為6、7天後的模擬，模式會再調整，應持續觀察更新的資料。（編輯：孫唯容）