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好糗！米可白被侯友宜「當成狗」　喊「要改名」網笑歪

▲新北市長侯友宜25日出席毛寶貝幸福耶誕趴活動，女星米可白也帶著狗狗「錢錢」到場，沒想到兩人見面時，侯友宜竟對著「錢錢」喊「米可白」。（圖／米可白授權）
▲新北市長侯友宜25日出席毛寶貝幸福耶誕趴活動，女星米可白也帶著狗狗「錢錢」到場，沒想到兩人見面時，侯友宜竟對著「錢錢」喊「米可白」。（圖／米可白授權）

編輯中心/綜合報導

2021-12-26 09:04:56｜2021-12-26 09:32:39

新北市長侯友宜25日出席毛寶貝幸福耶誕趴活動，女星米可白也帶著狗狗「錢錢」到場，沒想到兩人見面時，侯友宜竟對著「錢錢」喊「米可白」，讓米可白尷尬笑說，「牠不是米可白啦，我才是米可白！」，侯友宜也糗喊「歹勢！認錯人了啦！」。

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侯友宜出席活動，宣導「認養不棄養」，跟米可白也互動時，侯友宜聽到旁人介紹名字「米可白」，就熱情地上前跟狗狗握手、摸頭，對著牠喊「米可白」，讓抱著錢錢的米可白直喊「不是！牠不是米可白，我才是米可白！」。

▲（圖／翻攝直播）
▲侯友宜知道自己「認錯狗」後，瞬間彎腰大笑，隨後還用頭和錢錢互蹭，親近毛小孩。（圖／翻攝直播）
侯友宜知道自己「認錯狗」後，瞬間彎腰大笑，糗喊「歹勢、歹勢！認錯人了啦！」，摸著錢錢的臉說，「你比米可白還水拉，跟你拍謝拉」，隨後還用頭和錢錢互蹭，親近毛小孩。

事後米可白也在臉書分享當時的直播，笑說「影片太可愛了，以後錢錢要改名叫『米可白』，我要改名叫『錢錢』」，直呼自己已經被侯友宜的親民舉動圈粉，還說錢錢賺到，可以跟市長近距離接觸、摸小手。

網友也在底下紛紛留言，「笑翻」、「互動好可愛」、「錢錢一臉莫名其妙」、「市長好尷尬」、「錢錢錯愕的眼神真可愛」等。（編輯：孫唯容）

▲（圖／翻攝直播）
▲侯友宜知道自己「認錯狗」後，瞬間彎腰大笑，糗喊「歹勢、歹勢！認錯人了啦！」。（圖／翻攝直播）

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