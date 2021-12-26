《天堂W》鎖帳案跨國申訴無效 網怒：花錢當次等韓民
韓商NCsoft直營線上遊戲《天堂W》11月公開營運，卻於12月1日以違反遊戲規則為由，永久封鎖包括台灣玩家在內的12萬個帳號。對此，行政院消費者保護處日前表示，各縣市政府迄今收到逾551件申訴案，經消保處透過雙邊合作機制聯繫韓國消費者院（Korea Consumer Agency， KCA），請其進行協調，但NCsoft態度堅決，不同意解除對玩家的帳號封鎖或退還儲值金額。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-26 12:13:14
NCsoft表示，依據本款的遊戲條款，如偵測到玩家使用巨集或其他違規程式，遊戲帳號就會遭到封鎖，且不得主張追償相關損失；NCsoft是在11月底展開行動，永久封鎖違規帳號，實施範圍不僅限於台灣，也包括其他國家；雖KCA請NCsoft提出玩家違規的佐證，該公司則以業務機密為由，拒絕透露違規細節，至於請其考慮解除玩家帳號封鎖或退還儲值金額等訴求，該公司仍堅持立場不同意。
KCA補充說，其非執法機關，而是調解機構，無法強制業者提供遊戲紀錄。除非有具體證據證明該公司有不當行為，否則NCsoft不太可能改變立場，KCA遺憾表示，並未握有這類證據。
消保處表示，NCsoft為韓國業者，我國網路遊戲主管機關對其無管轄權，無法依消費者保護法規定進行消費爭議處理程序，雖全力透過跨國機制協調，惜未獲致可接受結果；消費者如仍欲主張權利，可權衡得失，循司法途徑救濟。
消保處強調，各國消保法令不一，消保機關的職權也有差異，玩家應審慎評估跨境交易的風險，事前查詢業者的信譽及評價；並考慮選擇國內註冊遊戲，受到我國「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」規管，可多一層保障；倘發生爭議，仍須儘速尋求救濟，維護自身權益。
消息傳出之後，很多玩家網路遊戲論壇上展開激辯，「台灣玩家看到了吧？花錢當次等韓民」、「原廠直營求助無門」、「用外掛被鎖沒關係，最神奇的是官方拿不出你用外掛的證據！」、「使用外掛被鎖活該 不是有錢就可稱王」、「正常玩家表示笑而不語，支持NC硬起來，再多鎖一點，這就是我要看到的血流成河。」