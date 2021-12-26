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傳統台菜拚異國料理當年菜？「這款」賣到缺貨急追加

▲異國料理搶攻年菜商機，日式新年御節箱盒、泰式宴席，中西混搭更開胃。（圖／乾杯集團、饗賓餐旅提供）
▲異國料理搶攻年菜商機，日式新年御節箱盒、泰式宴席，中西混搭更開胃。（圖／乾杯集團、饗賓餐旅提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-26 17:04:51

年夜飯團圓吃什麼年菜最夯？今年各大餐飲集團紛紛搶攻年菜預購商機，知名傳統台菜力拚異國風味料理，出乎意料，王品集團推出的「滿佳餚吉祥宴」成為超強黑馬，主打西式餐宴的年菜，竟然12月中不到便已售完，官方緊急再追加150套供搶訂。

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雖然除夕夜年節是傳統節日，但越來越多人喜歡嘗試新鮮口味過年，除了熱年菜，王品集團今年是第三年推出冷凍年菜預購，沒想到唯一一套西式餐宴竟最快搶購一空，也讓官方大感意外，笑著趕忙再追加限量150套供搶貨。

▲萬鮮首次推出東西年菜，不到兩周西滿佳餚吉祥宴已全數售罄，官方只好緊急再追加。（圖／王品集團提供）
▲萬鮮首次推出東西年菜，不到兩周西滿佳餚吉祥宴已全數售罄，官方只好緊急再追加。「滿佳餚吉祥宴」6～8人份3999元。（圖／王品集團提供）
負責王品冷凍年菜的萬鮮表示，根據過去線上訂購紀錄統計，35歲以下消費者貢獻近2成業績，看準年輕人口味熱潮，成為今年推出年菜的依據。「滿佳餚吉祥宴」以起司奶香焗加勒比海野生龍蝦領軍，搭配極緻果香豬肋排、地中海海鮮濃湯、法式油封櫻桃鴨及沒推檸檬乳酪塔，以6～8人份量的6菜組合，迎合小家庭和小資族訂購。

▲東西逢源百福宴將年菜將東方傳統，融入西式經典。（圖／王品集團提供）
▲「逢源百福宴」6999元，將年菜將東方傳統，融入西式經典。（圖／王品集團提供）
▲東福美饌富貴宴中的豪鮑參貝佛跳牆、瑞氣桃木燻鴨胸為老客人的最愛。（圖／王品集團提供）
▲「福美饌富貴宴」3999元，豪鮑參貝佛跳牆、瑞氣桃木燻鴨胸為老客人的最愛。（圖／王品集團提供）
「福美饌富貴宴」含福虎烏參佛跳牆、鮮蠔醬汁蒸金鯧、吉祥蔥香燒元蹄等6菜；東西合併的「逢源百福宴」有王品招牌炭烤蒜香牛小排、元氣人參燉烏雞、東港櫻花蝦米糕等7菜。

▲王品特別推出加購菜色，炭烤蒜香牛小排1,490元、番茄牛排火鍋899元。（圖／記者蕭涵云社）
▲王品特別推出加購菜色，炭烤蒜香牛小排1,490元、番茄牛排火鍋899元。（圖／記者蕭涵云社）
官方表示，特別設計小組合年菜，不僅人數上更符合現今家庭食用，人數眾多的大家庭，還可自行搭配兩套不同菜色，或加購單品特色菜，一次滿足中西、長幼兩種不同喜好與口味。現已開放預購，預購再贈王品大禮包，包含15個品牌市價3600元的優惠券，明年1/17開始配貨。

▲饗在家「虎虎生風饗宴組」4,188元。（圖／饗賓餐旅提供）
▲饗在家「虎虎生風饗宴組」4188元。（圖／饗賓餐旅提供）
饗賓餐旅旗下的「饗在家」電商也首度推出冷凍宅配年菜，由饗食天堂領軍六大品牌提供葷素年菜現做現取。「虎虎生風饗宴組」冷凍宅配年菜，含御品干貝砂鍋雞湯、黃金富貴殿金鯧、滿饌鮮鮑佛跳牆、開運梅干燒蹄膀等7菜。

▲真珠「虎福開運團圓宴」6,380元。（圖／饗賓餐旅提供）
▲真珠「虎福開運團圓宴」6380元。（圖／饗賓餐旅提供）
▲開飯川食堂「慶團圓聚開飯」5,888元。（圖／饗賓餐旅提供）
▲開飯川食堂「慶團圓聚開飯」5888元。（圖／饗賓餐旅提供）
匯整台灣阿嬤手路菜的真珠「虎福開運團圓宴」，吉利鮑魚虎掌、菜脯清蒸海石斑、富貴紅燒牛雙寶、鮮美沙公米糕等6菜。開飯川食堂則以「慶團圓聚開飯」推出經典菜色，鴛鴦雙醬鹽焗雞、川香團圓獅子頭、鴻運茄香燴鮮蝦、珍饌鮮鮑佛跳牆等7菜。

▲饗泰多「泰好運圍爐宴」3,888元。（圖／提供）
▲饗泰多「泰好運圍爐宴」3,888元。（圖／提供）
想吃異國風味可選饗泰多「泰好運圍爐宴」，冠軍月亮蝦餅、清香檸檬魚、黃咖哩軟殼蟹、扒飯打拋豬等8菜1湯，還有飯後甜點泰奶生乳捲。想要澎湃升級，可再加點鴻運黑胡椒牛肩排、喜滋滋大蝦粉絲煲、澎湃旺來海鮮炒飯的「開泰三味」1580元。 

▲饗食天堂「開運極上饗宴」5,288元。（圖／饗賓餐旅提供）
▲饗食天堂「開運極上饗宴」5288元。（圖／饗賓餐旅提供）
▲果然匯「團圓蔬福宴」3,888元。（圖／饗賓餐旅提供）
▲果然匯「團圓蔬福宴」3888元。（圖／饗賓餐旅提供）
中西混搭的饗食天堂「開運極上饗宴」外帶7年菜約6人份，有喜鴻運蒲燒鰻米糕、諸事好運德國豬腳等。果然匯不含奶蛋的「團圓蔬福宴」，中西式全素外帶7年菜4～6人份，還可單點年節限定，開運松露蘿蔔糕或香氣濃郁的紅藜松子楓糖糕。

▲「新年御節箱盒」即日起至1月20日開放官網線上預購，售價17,888元，限量50份。除夕（1/31）當日由專人專車親送到府（限雙北地區），到店自取享有折扣888元的優惠價。（圖／乾杯集團提供）
▲「新年御節箱盒」即日起至1月20日開放官網線上預購，售價17,888元，限量50份。除夕（1/31）當日由專人專車親送到府（限雙北地區），到店自取享有折扣888元的優惠價。（圖／乾杯集團提供）
同樣首度開賣年菜的還有乾杯集團，和牛47推出集結35道日本年菜的「新年御節箱盒」，上層經典必吃江戶前厚蛋燒、菲力昆布卷、長壽草蝦、栗子金團等菜色，底層竟有一整盒法國百年Caviar House de Prunier魚子醬、整隻澳洲龍蝦、嚴選南非鮑魚，及蒲燒鰻魚、甘煮香魚、白鯧西京燒、鱈場蟹土佐醋漬、海膽蛋黃漬12道豪華海味，搭配油封鴨胸、手工手毬麩、柚香里芋白煮等十餘種御節料理，豪華手藝令人胃口大開。

▲「黑毛屋日本A5和牛涮涮鍋雙人禮盒」2,799元。（圖／乾杯集團提供）
▲「黑毛屋日本A5和牛涮涮鍋雙人禮盒」2799元。（圖／乾杯集團提供）
黑毛屋則以6款道地日本風味鍋物應戰，日本A5和牛涮涮鍋、西班牙Bellota伊比利豬涮涮鍋、日本A5和牛壽喜燒與鄉土水炊鍋、摩滋鍋、相撲鍋等，從湯頭、肉品、配料、沾醬，全套火鍋內容買回家只要解凍加熱，沸騰5分鐘即可食用。

▲「黑毛屋西班牙Bellota伊比利豬涮涮鍋雙人禮盒」1,799元。（圖／乾杯集團提供）
▲「黑毛屋西班牙Bellota伊比利豬涮涮鍋雙人禮盒」1799元。（圖／乾杯集團提供）
▲乾杯超市自有生鮮平台推出「黑毛屋相撲鍋雙人禮盒」1,789元，限量100份。（圖／乾杯集團提供）
▲乾杯超市自有生鮮平台推出「黑毛屋相撲鍋雙人禮盒」1789元，限量100份。（圖／乾杯集團提供）

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