傳統台菜拚異國料理當年菜？「這款」賣到缺貨急追加

我是廣告 請繼續往下閱讀
負責王品冷凍年菜的萬鮮表示，根據過去線上訂購紀錄統計，35歲以下消費者貢獻近2成業績，看準年輕人口味熱潮，成為今年推出年菜的依據。「滿佳餚吉祥宴」以起司奶香焗加勒比海野生龍蝦領軍，搭配極緻果香豬肋排、地中海海鮮濃湯、法式油封櫻桃鴨及沒推檸檬乳酪塔，以6～8人份量的6菜組合，迎合小家庭和小資族訂購。
「福美饌富貴宴」含福虎烏參佛跳牆、鮮蠔醬汁蒸金鯧、吉祥蔥香燒元蹄等6菜；東西合併的「逢源百福宴」有王品招牌炭烤蒜香牛小排、元氣人參燉烏雞、東港櫻花蝦米糕等7菜。
官方表示，特別設計小組合年菜，不僅人數上更符合現今家庭食用，人數眾多的大家庭，還可自行搭配兩套不同菜色，或加購單品特色菜，一次滿足中西、長幼兩種不同喜好與口味。現已開放預購，預購再贈王品大禮包，包含15個品牌市價3600元的優惠券，明年1/17開始配貨。
饗賓餐旅旗下的「饗在家」電商也首度推出冷凍宅配年菜，由饗食天堂領軍六大品牌提供葷素年菜現做現取。「虎虎生風饗宴組」冷凍宅配年菜，含御品干貝砂鍋雞湯、黃金富貴殿金鯧、滿饌鮮鮑佛跳牆、開運梅干燒蹄膀等7菜。
匯整台灣阿嬤手路菜的真珠「虎福開運團圓宴」，吉利鮑魚虎掌、菜脯清蒸海石斑、富貴紅燒牛雙寶、鮮美沙公米糕等6菜。開飯川食堂則以「慶團圓聚開飯」推出經典菜色，鴛鴦雙醬鹽焗雞、川香團圓獅子頭、鴻運茄香燴鮮蝦、珍饌鮮鮑佛跳牆等7菜。
想吃異國風味可選饗泰多「泰好運圍爐宴」，冠軍月亮蝦餅、清香檸檬魚、黃咖哩軟殼蟹、扒飯打拋豬等8菜1湯，還有飯後甜點泰奶生乳捲。想要澎湃升級，可再加點鴻運黑胡椒牛肩排、喜滋滋大蝦粉絲煲、澎湃旺來海鮮炒飯的「開泰三味」1580元。
中西混搭的饗食天堂「開運極上饗宴」外帶7年菜約6人份，有喜鴻運蒲燒鰻米糕、諸事好運德國豬腳等。果然匯不含奶蛋的「團圓蔬福宴」，中西式全素外帶7年菜4～6人份，還可單點年節限定，開運松露蘿蔔糕或香氣濃郁的紅藜松子楓糖糕。
同樣首度開賣年菜的還有乾杯集團，和牛47推出集結35道日本年菜的「新年御節箱盒」，上層經典必吃江戶前厚蛋燒、菲力昆布卷、長壽草蝦、栗子金團等菜色，底層竟有一整盒法國百年Caviar House de Prunier魚子醬、整隻澳洲龍蝦、嚴選南非鮑魚，及蒲燒鰻魚、甘煮香魚、白鯧西京燒、鱈場蟹土佐醋漬、海膽蛋黃漬12道豪華海味，搭配油封鴨胸、手工手毬麩、柚香里芋白煮等十餘種御節料理，豪華手藝令人胃口大開。
黑毛屋則以6款道地日本風味鍋物應戰，日本A5和牛涮涮鍋、西班牙Bellota伊比利豬涮涮鍋、日本A5和牛壽喜燒與鄉土水炊鍋、摩滋鍋、相撲鍋等，從湯頭、肉品、配料、沾醬，全套火鍋內容買回家只要解凍加熱，沸騰5分鐘即可食用。