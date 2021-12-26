很懂用！貓咪在這「饋下巴」打盹 飼主笑：高度真剛好
這絕對是生活智慧王！天氣一降溫，怕冷的喵星人就開始顯現慵懶的習性，哪裡可以窩就絕對不會客氣，日本一隻貓咪就展現了這樣的極致精神，連飼主看了都忍不住笑說：「根本量身打造！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 15:19:25
原來這名目前住在關東地區的飼主養了四隻貓咪，牠們是虎斑母貓「艾比（アビー）」與牠的三個兒子，過去艾比曾經是浪浪，某天晃到推主家花園偷偷生下三隻小貓後，就被推主直接收編一家人，而推主也常常在網路分享牠們的成長日記。只是身為媽媽的艾比平常看起來酷酷的，卻有著一顆慵懶又隨興的心。這天推主與妻子正在看電視，卻發現艾比站在電視機的音響旁邊，沒想到站著站著就發生讓人噴笑的一幕！
艾比竟然將下巴「饋」在音箱上，就著麼瞇著眼睛打盹了起來！原來艾比發現音箱的高度與自己的下巴差不多，拿來饋頭相當方便，只要坐在音箱旁將下巴放上去，不用特意喬高度位置就是這麼剛剛好，難怪最近音箱變成艾比的「最愛」，因此推主常常都能看到牠「饋」在那裡發呆或是度咕，而看牠瞇著眼睛的模樣，想必是相當滿意音箱啊！
網友看了照片後都忍不住笑說：「這是一個完美的契合」、「太可愛了，很懂饋」、「貓咪表示：這高度太棒了」、「請問音響和貓咪組合有出售嗎？」、「恰到好處的高度和硬度」、「好悠閒的貓咪」。（編輯：陳珮瑜）