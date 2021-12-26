壽山動物園養病1個多月！保育類紅隼展翅　康復重返自然

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壽山動物園日前在臉書發文表示，今年10月一隻虛弱的紅隼，被民眾拾獲後通報相關單位，來到壽山的醫療室。經過獸醫研判是左翅的軟組織受傷，且體態非常消瘦。壽山動物園指出，獸醫先為受傷的翅膀固定後，再加上驅蟲及抗生素治療，讓紅隼逐漸康復。在獸醫及醫療小組持續的照護下，體重也從原本的133公克到237公克，增加一倍。
紅隼逐漸康復，翅膀也恢復到能進行飛翔訓練，精神也愈來愈好，在接受檢查時還經常出嘴攻擊。獸醫師不以為意笑說，這是好事，這代表牠的身體恢復不錯。「快走吧！要健健康康的，不要再回來了！」經過飛行評估及捕食訓練後，紅隼一切正常，到達野放標準，壽山動物園醫療小組一致決定，讓這隻住了40多天的紅隼回歸大自然懷抱。
最後選定在一片田野與山林的交界地帶進行野放，被放在紙箱裡的紅隼，等紙箱門一開就振翅衝出，臨別還不忘「飛踢」紙箱一腳。飛翔的英姿，也讓參與野放的眾人激動不已，心中充滿喜悅與感動。
莊絢智說，不清楚這隻紅隼是否為留鳥，但每年春季，到了幼鳥育幼季，就容易接到鳥類救援案，通常是民眾看到幼鳥就撿拾送來，但幼鳥不能亂撿，因為親鳥可能就在附近，把幼鳥帶走未必是好事。（編輯：謝雅竹）
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