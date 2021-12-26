甜甜圈店「月薪39K+爽休12天」！錄取條件曝：軟腳蝦勿擾
能找到錢多事少的工作，一直是多數受薪階層的夢想。近期就有網友看到一間甜甜圈店徵才，開出月薪3萬9，但月休卻高達12至14日，直接掀起網路熱議，隨後詳細的「錄取條件」也曝光了。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 17:19:50
原PO在臉書《爆廢公社公開版》上發出照片，只見到圖中甜甜圈店要找收銀櫃臺人員，月薪開出月薪39K，每個月還有3千至1萬元不等的獎金，其他福利還有吃飯、加油以及購物都可以報公帳等，月休更高達12至14天，每天僅需工作6至7小時，最重要的是「不加班」，每周還有2天會供應下午茶。
這不禁他驚呼「這種工作好吸引人阿！如果我是台北人也會去面試直接上班吧！」貼文曝光後立刻也吸引網友熱議「想知道在那裡，感覺可以換工作了」、「我要去面試了，祝福我吧」、「高薪有高薪的理由，6-7小時全時段高張力」、「搞不好7個小時手都沒停過」。
而店家也在粉專中發文詳細說明，該職缺需簽約一年，並自備機車，此外還有每月一次國內旅遊，但也強調「能吃苦、不怕累，文職吹慣冷氣者，這工作不適合的，新人培訓22天，軟腳蝦勿擾」。（編輯：潘毅）