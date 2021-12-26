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月薪7萬不夠用？台北男「不敢結婚生子」　眾見開銷搖頭

▲有位在台北討生活的男子感慨，目前月薪雖然有7萬多，但仍覺得不夠用。（示意圖／取自unsplash）
▲有位在台北討生活的男子感慨，目前月薪雖然有7萬多，但仍覺得不夠用。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-26 18:56:59｜2021-12-26 19:06:00

月薪的多寡會直接影響到日常生活的品質，就有位在台北討生活的男子感慨，目前月薪雖然有7萬多，但仍覺得不夠用，「日常開銷」曝光後立刻有不少人搖頭並揪出原因。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「目前我26歲在台北工作，月薪有73K，每天上班12小時、月休10天，雖然目前沒車，但薪水扣掉36000房貸、保險4000、電話費1500及健身房1700，以及一些生活雜支，只剩下2萬生活費」。

目前的狀況也讓原PO感慨「我已經把存款都拿去買房了，這樣感覺交女友就沒辦法存錢了，結婚生小孩更不用想，還是應該要換工作呢？」

▲多數人都希望能在台北買房，但高房價成為最大阻礙。（示意圖／翻攝Pexels）
▲多數人都希望能在台北買房，但高房價成為最大阻礙。（示意圖／翻攝Pexels）
貼文曝光後立刻有不少網友給予建議「個人覺得健身房的費用很多餘，除非你是需要器材練的人，不然只是花錢騙自己有在運動」、「房貸太高了啦！當初買房沒算清楚每月收支嗎」、「月薪73K不少了，問題不在工作而是你太早買房了，等你娶老婆再買也不遲，你們可以一起分擔房貸，房子這麼大，一個人住很浪費」、「電話費1500，太誇張」、「看了一下主要是房貸太高，一般來說佔薪水三成差不多，你現在已經佔一半了，逼死你自己」。

另外也有一派人吐槽「這是炫耀文吧？73K你跟我說你不夠用」、「年薪沒200萬，在這個年代要結婚生子，基本上很不科學」、「領73K的人會在這裡問這種問題？」「也太會花了吧...」。（編輯：潘毅）

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