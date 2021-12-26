內藏游泳池、能停直升機！世界最長禮車「悲慘現況」曝光
追求物品的極限，一直以來都是不少有錢人的嗜好。過去在美國就曾經出現一輛「世界最長」的禮車，在1986年時掀起一陣瘋狂，不過30多年過去後，它的「悲慘現況」也曝光了。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 20:56:53
綜合美媒報導，設計師歐伯閣（Jay Ohrberg）於1986年以凱迪拉克豪華敞篷房車（Cadillac Eldorado）為基礎，在加州打造出一輛全長約30.5公尺的超級加長型禮車，是曾獲得金氏世界記錄認證最長汽車，這輛車配有26個輪胎，前後皆配有一對V8引擎，被命名為「美國夢」（The American Dream）。
「美國夢」的載客上限是70人，車廂內還配置數個房間、電視、冰箱、按摩浴缸等，更誇張的還有露天游池、一個迷你高爾夫球場，車尾處還有停機坪供輕型直升機降落。
不過由於「美國夢」的維護費用相當高昂，到了2012年時遭到棄用，再加上因為車身太長，沒有合適的室內停車場停放，一度被棄置在戶外，受日曬雨淋摧殘而斷成兩截。
所幸目前紐約Mineola的 Autoseum汽車博物館已經決定將「美國夢」進行維修修復，未來很有機會重新在世人面前散發耀眼光芒。（編輯：潘毅）