早餐店賣啥東西是爽賺？常客全指「1品項」：一堆人必點
台灣街頭巷尾都可看到早餐店的身影，更是不少民眾一天活力的來源。就有網友發文討論「早餐店啥品項利潤最高？」貼文下方隨即有許多人直指「1物」：超多人必點。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 23:04:29｜2021-12-26 23:09:08
原PO在論壇PTT上發文提到，自己到早餐店點了一些東西來吃，看完後開始心想「 早餐店利潤最高的品項是不是厚片？成本只有厚片吐司，跟一些醬蛋餅至少還有蛋，有人開早餐店能解答嗎？」
貼文曝光後立刻有網友留言「不是！是飲料..紅茶、咖啡、大冰奶」、「肯定是飲料，吃早餐店不點飲料都不好意思」、「飲料最好賺啊，還一堆人必點」、「飲料，有些店家問你要不要飲料，不買臉還會很臭」、「飲料才賺，小小一杯還要滿滿的冰塊」、「飲料啊 自己買大罐裝來喝便宜很多」。
另外也有內行分析回應「人都來到店裡了，都會標幾個CP值很爛的品項」、「小杯飲料是為了引導妳嫌太小去買大杯」、「以紅茶為例，泡一桶5公升才10元，500cc成本0.5元，賣你20」、「飲料成本真的真的很低」、「飲料20年前一杯就10塊在賣，現在很多還小杯還能賣10塊，你說賺不賺」。（編輯：潘毅）