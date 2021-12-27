COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

2022休假攻略！8大連假一次看　特休放對位置「爽放9天」

▲根據行政院人事行政處公布，明年一共有8大連假，你想好怎麼放假了嗎？（圖／擷取自pexels）
▲根據行政院人事行政處公布，明年一共有8大連假，你想好怎麼放假了嗎？（圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-27 08:07:20

這週就是2021年的最後一週，接下來就要迎來嶄新的2022年，而根據行政院人事行政處公布，明年一共有8大連假，就有內行網友研究出「2022休假攻略」，如果按照這模式將特休假擺對位置，將可以有好幾個假日連續放9天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據「2022年政府行政機關辦公日曆表」，8大連假包括「元旦」連休3天、農曆春節連休9天、五一勞動節連休3天、兒童節與清明節連放4天，以及228紀念日、端午節、中秋節和國慶日都是3天連假，但這樣還不夠，若是有上班族能將特休假別放對位置，2022可以享有6次長達9天的連假。

中華民國111年政府行政機關辦公日曆表。(圖/截自行政院人事行政總處官網)
▲中華民國111年政府行政機關辦公日曆表。(圖/行政院人事行政總處官網)
一、「228紀念日」：2/26（六）~2/28（一）三天連假：若將特休擺放3/1（二）~3/4（五）四天，加上六、日就變成九天連假。

二、「兒童節與清明節」：4/2（六）~4/5（二）四天連假：若將特休擺放4/6（三）~4/8（五）三天，加上六、日就變成九天連假。

三、「端午節」：6/3（五）~6/5（日）三天連假：若將特休擺放5/30（一）~6/2（四）四天，加上六、日就變成九天連假。

四、 「中秋節」：9/9（五）~9/11（日） 三天連假：若將特休擺放9/5（一）~9/8（四）四天，連上前一個六、日就變成九天連假。

五、「國慶日」：10/8（六）~10/10（一）三天連假：若將特休擺放10/11（二）~10/14（五）四天，加上六、日同樣也是九天連假。

而除了上述的五個連假特休擺法之外，加上春節9天連假，2022年一共有六次9天連假的機會，加上元旦的三天以及五一勞動節的三天，2022年總共可以爽休58的連假。而該攻略也引發網友熱議表示「去年就有按照攻略，放了三個9天好開心」、「擺特休才對沒錯，叫人家請假，我看放假回來都免上班了」、「特休沒這麼多啦，只能挑幾個時段用」、「特休這麼多的應該要十幾年以上的員工吧....一般人只能挑幾個照排」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀