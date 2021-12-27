2022休假攻略！8大連假一次看　特休放對位置「爽放9天」

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一、「228紀念日」：2/26（六）~2/28（一）三天連假：若將特休擺放3/1（二）~3/4（五）四天，加上六、日就變成九天連假。
二、「兒童節與清明節」：4/2（六）~4/5（二）四天連假：若將特休擺放4/6（三）~4/8（五）三天，加上六、日就變成九天連假。
三、「端午節」：6/3（五）~6/5（日）三天連假：若將特休擺放5/30（一）~6/2（四）四天，加上六、日就變成九天連假。
四、 「中秋節」：9/9（五）~9/11（日） 三天連假：若將特休擺放9/5（一）~9/8（四）四天，連上前一個六、日就變成九天連假。
五、「國慶日」：10/8（六）~10/10（一）三天連假：若將特休擺放10/11（二）~10/14（五）四天，加上六、日同樣也是九天連假。
而除了上述的五個連假特休擺法之外，加上春節9天連假，2022年一共有六次9天連假的機會，加上元旦的三天以及五一勞動節的三天，2022年總共可以爽休58的連假。而該攻略也引發網友熱議表示「去年就有按照攻略，放了三個9天好開心」、「擺特休才對沒錯，叫人家請假，我看放假回來都免上班了」、「特休沒這麼多啦，只能挑幾個時段用」、「特休這麼多的應該要十幾年以上的員工吧....一般人只能挑幾個照排」。（編輯：張嘉哲）