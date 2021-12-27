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科技業賺翻「後悔沒唸理工」？網打臉：台積電一堆人離職

▲原PO表示「科技業賺翻，會不會後悔沒唸理工科」，貼文一出，也有過來人打臉，直呼「沒實力別來」。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲原PO表示「科技業賺翻，會不會後悔沒唸理工科」，貼文一出，也有過來人打臉，直呼「沒實力別來」。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-27 08:53:29

台灣學生在讀高中時，會分成文組和理組，到了大學科系間的區別更是明顯，畢業後從事的工作也截然不同。對此，就有網友表示「科技業賺翻，會不會後悔沒唸理工科」，貼文一出，也有過來人打臉，直呼「沒實力別來」、「待不下去的大有人在，台積每年多少人離職」。

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該名網友在PTT以「大家會不會很後悔沒有好好唸理工科？」為題發文，表示畢業多年後，覺得文組與理工差異真的太大，「現在科技業真的太好賺了，學店科大也可以進台積輪班，一年200萬起跳」。

原PO接著說，頂一點的四大碩，直接進一線IC廠，發哥、聯詠、瑞昱和群聯，年薪隨便都4、500萬起跳，快要比醫生還猛了，他表示，「反觀文組到底有什麼高薪行業？金融業？年薪破百就很頂了啦，金融業的天花板只是科技業的地板」，也讓他不禁在文末感嘆，「唉真的很後悔沒有去唸理工科」。

▲原PO表示「科技業賺翻，會不會後悔沒唸理工科」，貼文一出，也有過來人打臉，直呼「沒實力別來」。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲原PO表示「科技業賺翻，會不會後悔沒唸理工科」，貼文一出，也有過來人打臉，直呼「沒實力別來」。（示意圖／取自 Pixabay ）
貼文一出，不少網友「很後悔」，「+1，當年高中二類大學跑去讀文組，出社會後悔不當初」、「的確，如果重來一次我一定唸理組」、「簡單講就是大學選擇爽系玩4年，出社會就要吐回去還加倍奉還，家有祖業等繼承不算在內」、「如果我高一就知道文組沒前途，真的會去理工」、「時間再來一次，我一定讀化學系」。

但也有網友表示，「數理爆爛怎麼選理工科」、「我朋友交大電子畢，討厭輪班跟on call，跑去做準時下班的PM。你以為每個人都喜歡被操，然後當社畜？」、「我是真念不起來，數學真的好難」、「不會，硬去念還畢不了業」、「我文組我驕傲」、「我倒是理組後悔沒轉文組。在不影響身體健康的前提下，賺適量的錢、並達到工作和生活平衡才是最值得稱羨的」、「不會，讀自己沒興趣的科系人生太可憐了」。

還有過來人說，若沒天份還硬要念，連畢業都有困難，且這是攸關整體問題，「數理爆爛沒天份還跑去唸理工科八成連畢業都有困難。不是每件事都有選擇權好嗎？台灣今天文理薪資不平衡，產業失衡是主因，文商藝術體育人才的發揮空間不足、資源不夠等等造成今日薪資待遇失衡。其實理工人才的待遇也不夠好，所以語言能力好的會選擇去國外。這是整體問題」、「台灣又不是大國，加上原物料貧乏，政府只能重點投資某些產業，如果政府平均投資，就是所有產業都做不起來」。

甚至有剛被裁員的網友指出，「沒實力真的別嘗試」，「我是理工科但30歲被裁員，失業一陣子了，沒實力千萬不要隨便踏入這行」、「別說換理組念不念得下去，畢業後科技業待不下去的大有人在，台積每年多少人離職」。（編輯：郭佩蓉）

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