科技業賺翻「後悔沒唸理工」？網打臉：台積電一堆人離職

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原PO接著說，頂一點的四大碩，直接進一線IC廠，發哥、聯詠、瑞昱和群聯，年薪隨便都4、500萬起跳，快要比醫生還猛了，他表示，「反觀文組到底有什麼高薪行業？金融業？年薪破百就很頂了啦，金融業的天花板只是科技業的地板」，也讓他不禁在文末感嘆，「唉真的很後悔沒有去唸理工科」。
貼文一出，不少網友「很後悔」，「+1，當年高中二類大學跑去讀文組，出社會後悔不當初」、「的確，如果重來一次我一定唸理組」、「簡單講就是大學選擇爽系玩4年，出社會就要吐回去還加倍奉還，家有祖業等繼承不算在內」、「如果我高一就知道文組沒前途，真的會去理工」、「時間再來一次，我一定讀化學系」。
但也有網友表示，「數理爆爛怎麼選理工科」、「我朋友交大電子畢，討厭輪班跟on call，跑去做準時下班的PM。你以為每個人都喜歡被操，然後當社畜？」、「我是真念不起來，數學真的好難」、「不會，硬去念還畢不了業」、「我文組我驕傲」、「我倒是理組後悔沒轉文組。在不影響身體健康的前提下，賺適量的錢、並達到工作和生活平衡才是最值得稱羨的」、「不會，讀自己沒興趣的科系人生太可憐了」。
還有過來人說，若沒天份還硬要念，連畢業都有困難，且這是攸關整體問題，「數理爆爛沒天份還跑去唸理工科八成連畢業都有困難。不是每件事都有選擇權好嗎？台灣今天文理薪資不平衡，產業失衡是主因，文商藝術體育人才的發揮空間不足、資源不夠等等造成今日薪資待遇失衡。其實理工人才的待遇也不夠好，所以語言能力好的會選擇去國外。這是整體問題」、「台灣又不是大國，加上原物料貧乏，政府只能重點投資某些產業，如果政府平均投資，就是所有產業都做不起來」。
甚至有剛被裁員的網友指出，「沒實力真的別嘗試」，「我是理工科但30歲被裁員，失業一陣子了，沒實力千萬不要隨便踏入這行」、「別說換理組念不念得下去，畢業後科技業待不下去的大有人在，台積每年多少人離職」。（編輯：郭佩蓉）