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剪髮才500元髮廊賺什麼？他愣：客人又沒很多　真相曝光

▲不論是男生還是女生，當頭髮長到一定程度時，就會去理髮廳、髮廊給設計師剪頭髮。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲不論是男生還是女生，當頭髮長到一定程度時，就會去理髮廳、髮廊給設計師剪頭髮。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-12-27 09:34:28

不論是男生還是女生，當頭髮長到一定程度時，就會去理髮廳、髮廊給設計師剪頭髮、設計造型，但剪髮並非天天需要的東西，相信許多人都是一兩個月才上髮廊一次，那這些髮廊究竟靠什麼生存？近日，就有網友討論「理髮店算是賺錢的行業嗎？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「以前我都是去百元剪髮快速解決，今天稍早難得去一般理髮店理髮，就是洗+剪的那種，費用自然也比快剪多出好幾百，但由於洗+剪的時間比快剪久，讓我好奇理髮店這樣真的能賺錢嗎？一天頂多就10到20位客人，每個人平均幾百塊，還要扣掉水電以及消耗品等費用，真的有賺錢嗎？」

▲從事美髮業的網友遇到奧客，已經給了半價，客人還硬要殺價。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲網友好奇撿一顆頭髮才幾百塊，在客人不多的情況，店家與設計師該怎麼賺錢。（示意圖／取自 pixabay ）
貼文一出，網友紛紛回應「剪髮只是基本，真正賺在燙染頭髮」、「有穩定客源是真的收入不錯」、「培養客源很重要，有死忠顧客找燙染的話，真的很賺」、「燙染個頭三五千元，我認為真的盤」、「燙染才是主力」、「洗剪都不賺，染燙跟推銷洗髮精才賺」、「髮廊燙染才是主力啊，剪頭髮只是基本盤」。

而《NOWnews》也實際訪問到在台南擔任美髮設計師3年的Monica，她透露，網友講得其實沒錯，剪髮僅是基本盤，設計師必須仰賴每次與顧客溝通，進而想辦法讓客人成為死忠顧客，如果有燙染的話，抽成自然錢多，尤其開發女生客源為最主要。

Monica也不吝嗇地透露自己的薪資，自己的髮廊抽成比率是6：4，剪一顆頭髮500元計價，自己大約可以賺200元，公司賺300元，而自己平日一天大概會有10個客人左右，假日則有20幾人都有，如果中間有人燙染，以女生為例，燙染7000~9000不等的價碼，抽成就有高達三千以上，月收入包括剪髮、燙染抽成以及推銷護髮用品，結算下來也有五六萬起跳，雖然可能相對不穩定，但只要能開發死忠顧客，還是算不錯的一份工作，只不過Monica也苦笑表示「從助理升上設計師的過程，也是要經過一番低薪抽成折磨，每個設計師都是很偉大的！」（編輯：張嘉哲）

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