剪髮才500元髮廊賺什麼？他愣：客人又沒很多　真相曝光

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貼文一出，網友紛紛回應「剪髮只是基本，真正賺在燙染頭髮」、「有穩定客源是真的收入不錯」、「培養客源很重要，有死忠顧客找燙染的話，真的很賺」、「燙染個頭三五千元，我認為真的盤」、「燙染才是主力」、「洗剪都不賺，染燙跟推銷洗髮精才賺」、「髮廊燙染才是主力啊，剪頭髮只是基本盤」。
而《NOWnews》也實際訪問到在台南擔任美髮設計師3年的Monica，她透露，網友講得其實沒錯，剪髮僅是基本盤，設計師必須仰賴每次與顧客溝通，進而想辦法讓客人成為死忠顧客，如果有燙染的話，抽成自然錢多，尤其開發女生客源為最主要。
Monica也不吝嗇地透露自己的薪資，自己的髮廊抽成比率是6：4，剪一顆頭髮500元計價，自己大約可以賺200元，公司賺300元，而自己平日一天大概會有10個客人左右，假日則有20幾人都有，如果中間有人燙染，以女生為例，燙染7000~9000不等的價碼，抽成就有高達三千以上，月收入包括剪髮、燙染抽成以及推銷護髮用品，結算下來也有五六萬起跳，雖然可能相對不穩定，但只要能開發死忠顧客，還是算不錯的一份工作，只不過Monica也苦笑表示「從助理升上設計師的過程，也是要經過一番低薪抽成折磨，每個設計師都是很偉大的！」（編輯：張嘉哲）