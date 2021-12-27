肯德基強在哪？內行曝「3神物永不敗」跪了：打趴競爭者
速食店肯德基在台灣相當受歡迎，時常看到絡繹不絕的排隊人潮，近日就有網友好奇，肯德基贏在其他速食店哪裡？貼文曝光後立即引起熱烈討論，有網友點出3品項是維持人氣的關鍵：「蛋撻真的神好吃」、「肯德基剛起鍋炸雞真的不錯」、「之前義式香草紙包雞套餐很好吃，而且可以吃到飯」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 10:14:35
該名網友昨（26）日在PTT貼文，他以「肯德基贏麥當勞的地方在哪？」為題，表示肯德基雖然是台灣速食龍頭第一名，但跟其他速食店比好像也沒有特別厲害的地方，因此好奇問肯德基贏在其他速食店哪裡，「有卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「口味推陳出新吧，雖然出餐速度比較慢」、「老實說東西真的比較好吃」、「炸雞其他速食店還是輸，炸衣差太多」、「只能說肯德基完勝」、「可以網路預訂快取」、「薯條打趴，炸雞打趴，什麼都碾壓」、「肯德基每一個套餐都打趴其他速食店」。
另外，也有網友點出「炸雞、蛋撻、紙包雞」是肯德基最強的品項，「炸雞啊，只要吃到剛炸好的，一定最好吃了」、「蛋撻和炸雞都超好吃」、「肯德基剛起鍋炸雞真的不錯」、「蛋撻啊，其他速食店就沒有蛋撻」、「紙包雞跟蛋撻」、「蛋撻有夠好吃的」、「蛋撻真的神好吃」、「肯德基還有蛋撻這個神物」、「蛋撻怎麼輸」、「之前義式香草紙包雞套餐很好吃，而且可以吃到飯」、「紙包雞跟香料飯」。（編輯：賴禹妡）